°æ¾å¾°Ìï¤Î¡ÈÃæÃ«½á¿ÍÀï¥¥ã¥ó¥»¥ë¡ÉÁûÆ°¤Î¾×·â¡ª¡¡ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡ª¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡Ê65¡Ë¤ÈÃÝ¸¶¿µÆó»á¡Ê53¡Ë¤¬¡¢YouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÀ¸ÇÛ¿®¡£°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤Ë¤è¤ëÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡ËÀï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î²ÄÇ½À¤Ë¾×·â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤Ï¡ÖÂç¶¶²ñÄ¹¤¬°ÕÌ£¿¼¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¨¡Á¤Ã¡ª¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾°Ìï¤Î¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡THE¡¡RING¡¡V:NIGHT¡¡OF¡¡THE¡¡SAMURAI¡×½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÃæÃ«Àï¤Ë¡ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬Ä©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤ë¤Ê¤éÍèÇ¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÃ«¤È¤ÎÀ¤µª¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¡ÊÃæÃ«¤È·ãÀï¤·¤Æ¡Ë¥±¥¬¤·¤Æ¥Õ¥§¥¶¡¼¹Ô¤¯¤è¤ê¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¾°Ìï¿Ø±Ä¤Î»×ÏÇ¤òÂåÊÛ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÍ½Ìó¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©ÃæÃ«¤¯¤ó¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×¤ÈÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö100¡ó¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È¡¢¿ä°Ü¤ò¸«¼é¤ë¹½¤¨¤À¡£