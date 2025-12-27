Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¤é¤È¹çÆ±¥È¥ì¡ª¡¡¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÄë·ý¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï27Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡Ë¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤é¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤é¤ÈÌó2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¹çÆ±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÌîµåÍÑ¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»ý¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¤é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¦ß·ÅÄ·½Í¤Åê¼ê¡¢×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¡¢ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢BC¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ÈÂÎ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï11·î24Æü¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¸µWBAÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë0¡½3È½Äê¤ÇÇÔÀï¡£³ÊÆ®µ»55ÀïÌÜ¤Ç½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏºÆµ¯¤Ø¸þ¤±¤¿Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£