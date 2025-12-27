シャフト設立50周年記念×Mixalive TOKYOファイナルイベント「シャフト50周年展」12月27日、ついに開幕！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメーションスタジオ・シャフト設立50周年を記念したイベント「シャフト50周年展」 が2025年12月27日（土）から2026年1月18日（日）に開催。本日12月27日、ついに開幕した。初日は全時間帯で展示会入場券が売り切れとなった注目の展示会の模様を紹介する。

※実際の展示と内容が異なることがあります。

シャフト50周年展は東京・池袋のMixalive TOKYOで開催。展示フロアの入口となる4階では、イベントキービジュアルパネルがお出迎え。フォトスポットになっているので、早速記念撮影が楽しめる。

シャフト50年の歩みを「守」「破」「離」の3つの時代に分けて紹介する本展示会。最初のコーナーである【守-礎の時代-】では、元請けへと踏み出すための地盤を築いていった作品の原画などが展示される。

続いて【破-開花の時代-】の展示コーナーへ。中村隆太郎氏、新房昭之氏、武内宣之氏、渡辺明夫氏、尾石達也氏、大沼心氏ら、シャフトの作風を築いたクリエイターと作品づくりを重ね、表現力は飛躍的に進化していく様子が、多くの原画や設定画などとともに体感できる。

「〈物語〉シリーズ」などシャフト制作アニメの原作を数多く手がける西尾維新先生の書き下ろし短々編「こよみフィフティース」を阿良々木暦（CV.神谷浩史）、忍野忍（CV.坂本真綾）が朗読した映像も展示。シャフト50周年展でしか見られない映像は必見だ。

9階の展示コーナーへ続く階段には、これまでシャフトが手掛けてきた作品のポスターを掲出。数多くの作品に携わってきたことが一目でわかる圧巻の展示となっている。

最後の展示コーナー【離-躍動の時代-】では、培ってきた技術と感性を力に、シャフトの次代を支える作品たちを紹介。新しい監督やクリエイターとともに、シャフトが表現や演出の可能性をさらに広げていく姿が見られる。そして展示の最後には驚きの映像も……。ぜひ会場で目撃してほしい。

会場の地下2階ではイベントキービジュアルやオリジナル描き下ろしイラストを使用した250点以上のグッズを販売中。

●イベント情報

「シャフト50周年展」

前期2025年12月27日(土)〜2026年1月6日(火)

後期2026年1月8日(木)〜2026年1月18日(日)

※休館日 2026年1月1日(木)、2026年1月7日(水)

※前期・後期で展示物の入れ替えを予定しております。詳細は後日発表いたします。

※展示作品は共通となります。

開催場所：Mixalive TOKYO（東京・池袋） 11:00~21:00（最終入館20:00）

アクセス

JR（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）

東京メトロ（丸ノ内線・有楽町線・副都心線）

西武池袋線／東武東上線

「池袋駅」東口方面 35番出口より徒歩約4分

※お客様専用の駐車場はございません。お車でご来館のお客様は近隣の有料駐車場をご利用ください。

イベントキービジュアル：渡辺明夫

イベントプロモーションムービー：https://shaft-50th.jp/exhibition/#movie

イベントプロモーションムービーナレーション：神谷浩史、斎藤千和

主催：シャフト50周年展製作委員会

協賛：株式会社イープラス、サミー株式会社、京楽産業．株式会社、株式会社ユニバーサルエンターテインメント、カルミナ株式会社、株式会社BANDAI SPIRITS

チケット販売サイト

国内向け

https://eplus.jp/shaft-50th/

日本国外向け

https://eplus.tickets/shaft-50th/

