´°Á´¿·ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡ÙOP±ÇÁü¤¬1·î1ÆüYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª¥­¥ã¥¹¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â²ò¶Ø¡ª

1988Ç¯4·î¡Á1989Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¡£2025Ç¯6·î¤ËÀ©ºî·èÄê¾ðÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢X¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¡¢Yahoo¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉSNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢1988Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤éÌó40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¶äº²¡Ù¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ£ÅÄÍÛ°ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥ºZERO¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡Ù¤Ê¤ÉÀïÂâ¡¦ÆÃ»£¥â¥Î¤ä¼Â¼Ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÉðÆ£¾¸ã¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó‼¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ã¤µ¤ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¼¼ÅÄÍºÊ¿¡¢¥è¥í¥¤¥®¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤Ï¡¢¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Î³»¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢ºòº£¤Ï¡ØSSSS.DYNAZENON¡Ù¤Ç²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿²¬ËÜ±ÑÏº¤È¹ë²Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¡£¼ç¿Í¸ø¡¦³®Ìò¤òÀÐ¶¶ÍÛºÌ¡¢¾å¿ù³¡¿ÍÌò¤ò±ÝÌÚ½ßÌï¡¢ËÌ¾òÉðÂ¢Ìò¤òÂ¼À¥ Êâ¡¢ËÌ¾òÂçÏÂÌò¤òÉðÆâ½ÙÊå¡¢ÀÐÅÄ»ç²»Ìò¤ò·§Ã«·òÂÀÏº¤¬¤Ä¤È¤á¤ë¡£
2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)¤ÎÂè1ÏÃÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)0¡§00¤è¤ê¡¢ËÜÊÔ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤òYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£blank paper¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖYOAKE¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ò¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè1ÏÃÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Î¹æ³°¤¬Åìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª1/9(¶â)¤Ï¿·½É¤È½©ÍÕ¸¶¡¢1/12(·î¡¦½Ë)¤ÏÆüËÜ¶¶¥ª¥¿¥í¡¼¥É¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¹æ³°¤Ï¡¢¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡ÙÂè1ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¾Ò²ð¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø³»¿¿ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢³®Ìò¡¦ÀÐ¶¶ÍÛºÌ¡¢¾å¿ù³¡¿ÍÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡¢ËÌ¾òÉðÂ¢Ìò¡¦Â¼À¥ Êâ¡¢ËÌ¾òÂçÏÂÌò¡¦ÉðÆâ½ÙÊå¡¢ÀÐÅÄ»ç²»Ìò¡¦·§Ã«·òÂÀÏº¡¢¿¥ÅÄÎ¶À®Ìò¡¦ÁýÅÄ½Ó¼ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ãÁ°ÊÔ¡ä¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÏÂÐÃÌ·Á¼°¡£¡³®Ìò¡¦ÀÐ¶¶ÍÛºÌ¡ßÀÐÅÄ»ç²»Ìò¡¦·§Ã«·òÂÀÏº¡¢¢¾å¿ù³¡¿ÍÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡ßËÌ¾òÉðÂ¢Ìò¡¦Â¼À¥ Êâ¡¢£ËÌ¾òÂçÏÂÌò¡¦ÉðÆâ½ÙÊå¡ß¿¥ÅÄÎ¶À®Ìò¡¦ÁýÅÄ½Ó¼ù¤Î3ËÜÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¼ýÏ¿¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë·ã¥¢¥Ä¤Ê»×¤¤¤¬°î¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ãÁ°ÊÔ¡ä
¡³®Ìò¡¦ÀÐ¶¶ÍÛºÌ¡ßÀÐÅÄ»ç²»Ìò¡¦·§Ã«·òÂÀÏº
¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
ÀÐ¶¶¡§ºÇ½é¤ËºîÉÊ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈÖ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÊÑ¿È¥·¡¼
¥ó¤È¤«É¬»¦µ»¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µìºî¤ò´Ñ¤¿»þ¤â¡¢º£ºî¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡É¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÄ¹¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÊ£»¨¤Ç¿¼¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ïµìºî¡¦¿·ºî¤É¤Á¤é¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§Ã«¡§ÍÛºÌ¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËËÜÅö¤ËÆ±°Õ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ã¤Æ¡È¥í¥Þ¥ó¤Î²ô¡É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥è¥í¥¤¥®¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±üµÁ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¿´¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¯¤¹¤°¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥É¥é¥Þ¤â¤¹¤´¤¯Ç®¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤«¤éºîÉÊ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤¬¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ®ÎÌ¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Îò»Ë¤ÎÄ¹¤¤ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£´ò¤·¤µ¤È¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÎ¾Êý¤¬°ìµ¤¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é²ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤â¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
·§Ã«¡§ºÇ½é¡Ö¤³¤ÎÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤ÏºÇ½é¤«¤é»ç²»¡Ê¤·¤ª¤ó¡Ë¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐÈà¤À¡×¤È»×¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ç²»Ìò¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¼ýÏ¿¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÍÛºÌ¤¯¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¤´Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÉ¬»¦µ»Ì¾¤ò¶«¤Ö¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¢±üµÁ¶«¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐ¶¶¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø³»ÅÁ¡Ù¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎË¤¿¤Á¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½éÂå¤Î³§¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤µ¤Ç±é¤¸¤è¤¦¤È¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉðÁõ¡¦¼ÞÇ®¡×¤Ê¤ó¤«¤ÏÆÃ¤Ë½éÂå¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë³®¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¤â¡È³®¤é¤·¤µ¡É¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§Ã«¡§ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÌó40Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¤Î¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛÄ¥¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø³»ÅÁ¡Ù¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¡¢½éÂå¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î·É°Õ¤â¡¢ºÇÂç¸Â»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Î5¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¿§¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï²²¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¿·¤·¤¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼Áü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç¡Ö¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î!?¡×¤Ã¤ÆÀèÇÚÊý¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤¸¤ãÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤Î¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ»ç²»¤ò¤³¤¦±é¤¸¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤Î5¿Í¤Ç¤³¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ´Þ¤á¤¿¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Î5¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¤½¤Îµ¤¹ç¤¤¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¸½¾ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
·§Ã«¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ÍÛºÌ¤¯¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤´¤¯¡È¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¸ú¤¤¤¿¸½¾ì¡É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¼è¤êÎ±¤á¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È°ìµ¤¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¡Ö¤ï¡¼¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡È¥¹¥Ã¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡É´¶¤¸¡£¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¥¬¥ä¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¶¶¡§¤¤¤ä¤¡¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·§Ã«¡§¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢ÃçÎÉ¤¯¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Ë²¿²ó¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÐ¶¶¡§²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢5¿ÍÆ±»þ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ö¹ç¤ï¤»¡×¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â5¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¡È¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«¡É¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·§Ã«¡§²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËºîÃæ¤Î¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤Î´Ø·¸ÃÍ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÈºîÉÊ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¡É¤â¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤ÊÍÛºÌ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡ª
ÀÐ¶¶¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¾È¡Ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÂþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·§Ã«¡§ºÇ¶á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾¯¤·Á°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²ñ¾ì¤Ç´Ñ¤¿»þ¤Î¶õµ¤¤ÈÇ®µ¤¤¬ËÜÅö¤Ë¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢À¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤ÆÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¶¶¡§¤Ø¤§¡Ä¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡Ä¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä
·§Ã«¡§ºÇ½é¤«¤é¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª´«¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¶¶¡§ËÍ¤Ï¤ª¼ò¤Ç¤¹¤Í¡£21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20ºÐ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤¯¤é¤¤¤·¤«°û¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢ÀèÇÚÊý¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤¢¤ó¤Þ¤ê°û¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ»³ºê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£°û¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤ª¤Ã¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡ª ¤³¤ì¤Ï¤¿¤À»ö¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç»³ºê¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âº£¤Þ¤Ç°û¤ó¤À¤ª¼ò¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤º¤Ã¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·§Ã«¡§ÀµÄ¾¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÍÛºÌ¤¯¤ó¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¡Ø³»¿¿ÅÁ¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¶¶¡§¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ä¡¢¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤é¤Ï¤½¤ì¤òµâ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤½¤³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇòÇ®¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¿·Á¯¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§Ã«¡§ËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ©ºî¿Ø¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¡Ø³»ÅÁ¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂå¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Î»þ¤ÎÇ®¤¤É½¸½¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âÁ´ÎÏ¤Ç¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¾å¿ù³¡¿ÍÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡ßËÌ¾òÉðÂ¢Ìò¡¦Â¼À¥ Êâ
º£²ó¤ÎÌò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±ÝÌÚ¡§¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÁ°¤«¤é¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤¬Åö»þ¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤Ç¡¢¡ÖN.G.FIVE¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÅÁÀâÅª¤ÊºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·ºî¤ò¤ä¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¸µµ¤¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¡¼¥ë¤ÊÌò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿·Á¯¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ÊÁ°°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤È¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢º£²ó»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Â¼À¥¡§¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤é¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¤â°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦¤¯¤é¤¤ÍÌ¾¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÂ³ÊÔ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç°ì¿·¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢2ºîÌÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë·Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤Î³µÍ×¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³¨¤¬¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¦¡¦¡¦¡£¤À¤«¤é·ë¹½¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÉÄ»ú¤¬Æ±¤¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö·»Äï¤Ê¤ó¤À¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤Äï¤¯¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È°ìÍ÷¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ª¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¥¥ã¥¹¥È¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¼«Ê¬¼«¿È¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼À¥¡§¡Ê±ÝÌÚ¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¥í¥Ã¥¯¤À¤è¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÝÌÚ¡§¥í¥Ã¥¯¤À¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â³¡¿Í¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©À³Ê¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·È¿¹³¿´¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤Ë½ç±þ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Â¼À¥¡§ËÜÅö¤Ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÝÌÚ¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¡ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬¤¢¤Þ¤ê·ã¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³¡¿Í¤âÅÜ¤ë»þ¤ÏÅÜ¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï³ä¤È¥í¡¼¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼À¥¡§ËÍ¤Ï¼ýÏ¿¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÌò¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Ï¼«Ê¬¤ÈÉðÂ¢¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÌò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÝÌÚ¡§¤Ç¤â¤Û¤é¡¢Â¼À¥¤µ¤ó¤âÉðÂ¢¤âÀê¤¤¹¥¤¤¸¤ã¤ó¡£
Â¼À¥¡§³Î¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÉðÂ¢¤¬Àê¤¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È·èÃÇ¤òÂ¾¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¼å¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÉðÂ¢¼«¿È¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÅÓÃæ¤«¤éÀê¤¤¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤ËÀê¤¤¤ÏËÍ¤ÈÉðÂ¢¤Î¶¦ÄÌ¹à¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ÝÌÚ¡§Á°ºî¤ÎÍ×ÁÇ¤ò°ú¤·Ñ¤°ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´Á³°ã¤¦¶õµ¤´¶¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¯°Õ¼±¤»¤º¡¢¡Èº£¤Î¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Â¼À¥¡§ËÍÃ£¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤àÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬Å°ÄìÅª¤Ë´Æ½¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Êý¡¢37Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤òÅö»þ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿Êý¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¡È¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼°¦¡É¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÚÂæ¤Î¾å¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¼«Á³¤ËºîÉÊÁ´ÂÎ¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÂçÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¸½¾ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
±ÝÌÚ¡§¸½¾ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ç¤ËÉðÆâ¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂ¼À¥¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
Â¼À¥¡§±ÝÌÚ¤â¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤«±ÝÌÚ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
±ÝÌÚ¡§¤¤¤ä¡¢°¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£½÷À¿Ø¤¬¶ì¾Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Â¼À¥¡§µ©¤Ë¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤³¤Ã¤Á¤¬´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÝÌÚ¡§ÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÃË»Ò¹»¤Î¥Î¥ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÂþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ÝÌÚ¡§ËÍ¤Ï¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤ë¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Çµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³°¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¾®±«¤Ê¤Î¤Ç»±¤âº¹¤µ¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸å¤í¤«¤éÍÛºÌ¤¯¤ó¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ»±¤ò¥Ñ¥Ã¤Æº¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ö±ÝÌÚ¤µ¤ó¡¢Ç¨¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª°ì½ï¤Ë±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¡¢Âþ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼À¥¡§Á´¤¯ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë·ÝÎò4¡¦5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸½¾ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë¼ýÏ¿¤Ç¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Ìò¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢Ëè²óËè²óËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¨¡¨¡¤½¤Î»Ñ¤¬¤â¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²ó¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤â¡È»Ø¼¨¤ÎÆâÍÆ¤âÊ¬¤«¤ë¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤âÊ¬¤«¤ë¤·¡Ä´èÄ¥¤ì¡Ä¡Ä¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¡¢ÊÌ¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤¬¤Õ¤Ã¤È¡Ö¤¢¡¢º£¤Ê¤ó¤«Á´Éô¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢1ÏÃ¤«¤é»£¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¤³¤Î»Ò¡Ä¡Ä¥Þ¥¸¤ÇÂþ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼4¡Á5Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¦¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡È¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡É¤È¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤»Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¡Ø³»¿¿ÅÁ¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ÝÌÚ¡§¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µìºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºîÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼À¥¡§SNS¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬¿Í¤ò¿®¤¸¤ë¤È¤«¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò·ë¹½Å¥½¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Àï¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤µ¤ó¤Îºî²è¤¬¤¹¤´¤¯¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤ò¸«¤¿¤é¤¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë2ÏÃ£³ÏÃ¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂè1ÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
£ËÌ¾òÂçÏÂÌò¡¦ÉðÆâ½ÙÊå¡ß¿¥ÅÄÎ¶À®Ìò¡¦ÁýÅÄ½Ó¼ù
¡Ø¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
ÉðÆâ¡§¤¹¤´¤¯¡È¾¯Ç¯¿´¡É¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¡Ö²¶¤Î¿´¤ò³»¤¬Áö¤ë¡×¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¼æ¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤À¤±¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë»Ò¤É¤â¿´¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¡È¥¤¥º¥à¡É¤¬ºîÉÊ¤Îº¬´´¤Ë¶¯¤¯¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎºîÉÊ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀûÉ÷¤ò¤³¤Î»þÂå¤Ë´¬¤µ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¿ï½ê¤Ë¡È¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¤¥º¥à¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿·ºî¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÀº¿À¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
ÁýÅÄ¡§º£¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ÎÉ½¸½¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ©ºî¼êË¡¤¬²¿¼þ¤â²ó¤Ã¤Æ¤ë»þÂå¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥Ù¥¿¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Îº¢¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ç¡¢³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»þÂåÅª¤ËËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿À®½é´ü¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌµ°Õ¼±¤Ë´Ñ¤Æ°é¤Ã¤¿À¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢¡È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿DNA¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê²û¤«¤·¤µ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¿¤ÊÅ¸³«¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤È¡Ö¥Ù¥¿¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤·¤¿¤ê¿·Á¯¤µ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾®ºÙ¹©¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã»É¤µ¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè1ÏÃ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Å¸³«¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤ÎÂ®ÅÙ´¶¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤À¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÉðÆâ¡§³Î¤«¤Ë¡¢º£¤È¤ÏÃ±½ã¤ËÏÃ¿ô¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤ä³»¤Î¼Á´¶¤Ê¤É¡¢¥»¥ë²è¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£º£¤Ç¤Ï¡È¥Ù¥¿¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¼Â¤Ï¤¢¤Îº¢¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ç¡¢³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁýÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥»¥ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÎáÏÂ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÁýÅÄ¡§»þÂå¤¬Ä¹¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µìºî¤Èº£ºî¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤âºî¤ê¼êÂ¦¤â¤Þ¤ë¤ÇÊ¸²½¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤È¡ÈÇû¤ê¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉðÆâ¡§ËÜºî¤ÏÀµÅýÂ³ÊÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÁ°ºî¤¬¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÁýÅÄ¡§¤â¤Á¤í¤ó»ñÎÁ¤ÎÃÊ³¬¤Ç²áµîºî¤Èº£ºî¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¾å¤Ç¿·¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤¬¤É¤¦²áµîºî¤Î¡È·ì¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦²½³ØÈ¿±þ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤äµÓËÜ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºî¤ë²¼ÃÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡È¤³¤Îº£¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡É¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÆâ¡§¤¢¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢µìºî¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚÊý¤È¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¡¦·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀèÇÚÊý¤«¤é¡È¥¤¥º¥à¡É¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏN.G.FIVE¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é´¶¤¸¼è¤ì¤ëÀèÇÚÊý¤Î¡È¥Þ¥¤¥ó¥É¡É¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤ÀÁ°ºî¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤À¤È¡È¾Æ¤Ä¾¤·¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£½ôÀèÇÚÊý¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ä²áµîºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤ËÜºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¸½¾ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÉðÆâ¡§Ëè²ó¡Ö¼¡¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁýÅÄ¡§¤³¤ì¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³ºÇ½é¤Îº¢¤È¡¢ÃæÈ×¤Î»þ¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉðÆâ¡§¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¾ì¤òÁß¤Íð¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂ¼À¥¤µ¤ó¤È±ÝÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¬¥ä¡ÊÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÎÀ¼¤ä´Ä¶²»¤Ê¤É¡Ë¼ýÏ¿¤Î¤È¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®¼Çµï¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤è¤êÁ°¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£±ÝÌÚ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡×¤ÈÅÝ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡¼¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¤è¤êÁ°¹Ô¤Ã¤¿¤éÀ¼Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤¢¤Î2¿Í¤¬ºî¤ë¡ÈÀµ²ò¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡É¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁýÅÄ¡§¡ÈÀµ²ò¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡É¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¤Í(¾Ð)¤¢¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È²¿¤«¤·¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉðÆâ¡§¤â¤¦Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁýÅÄ¡§¤Þ¤¢¡ÄOK¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢OK¤Ê¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬OK¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÂ¾¤Î¸½¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÀèÇÚÊý¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½éÂå¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤ò»Ò¶¡¤Î¤È¤¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£ËÍ¤é¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¡È±é½Ð¤ÎÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÄ½Õµ¢¤ê¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¾¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤É½¾ð¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÆâ¡§¤½¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÂþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÁýÅÄ¡§¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¡Ö¤¢¡¼¡¢¤¤¤¤·Ê¿§¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Áë¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¹õ¤¤ÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¡£¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢8¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¥Ð¥Ã¥¿¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÉðÆâ¡§¤¨¤§¡¢Ãæ¤Ë¡ª¡©¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª
ÁýÅÄ¡§¤¹¤°¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢Éô²°¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¤¬¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡£½Ð±À¤Î³¤±è¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¡Ä¡£ÊÌ¤ÎÁë¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¾å¤«¤é¥²¥¸¥²¥¸¤¬¥Ý¥ó¥Ã¤ÆÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤·¡£³«ÊüÅª¤Ê¥Æ¥é¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î²Æ¤ÏÀäÂÐ¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·ë¶É¡ÈÃæ¤«¤éÇÈ¤Î²»Ê¹¤³¤¦¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËÂþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÆâ¡§ËÍ¤Ï¥¬¥ä¼ýÏ¿¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¿¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢Â¼À¥¤µ¤ó¤È±ÝÌÚ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë±óÎ¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤Î¥¬¥ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢µÞ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¿Í¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª»Å»öÃæ¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¼Ì¿¿»£¤ì¤¿¡¼¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£ËÜÍè¥¬¥ä¤Ã¤Æ¡¢À¼¤À¤±¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤È¤«¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾®Æ»¶ñ¤ò»È¤¦»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁýÅÄ¡§OK¤¬½Ð¤¿¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÊÔ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ë¤«»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉðÆâ¡§¤¢¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¤½¤³¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È±£¤ì¸«¤É¤³¤í¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁýÅÄ¡§¤¤¤ä¤¡¡¢¡ÈÂþ»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
