『ご注文はうさぎですか？』新作アニメは長編劇場版！キャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろし ティザービジュアル第1弾解禁！

Koi原作「ご注文はうさぎですか？」は、芳文社「まんがタイムきららMAX」にて連載中の大人気喫茶店日常4コマ作品。 TVアニメシリーズ3作やOVAなどを展開し人気を博してきた本作だが、2025年3月1日(土)のTVアニメ10周年記念スペシャルイベント「ご注文はうさぎですか？ Rabbit House Talk Party 2025」にて制作が発表されていた新作アニメについて、このたび長編劇場作品となることが決定した。

本発表に際し、本作の初イラストとなる、キャラクターデザイン・矢野 茜描き下ろし ココア＆チノのティザービジュアル第1弾を公開！続報に乞うご期待！

あわせて豪華スタッフ陣からコメント到着した。

＜原作：Koiコメント＞

この作品が、劇場版として皆様にお届けできることを、心から嬉しく思います。

これまでのアニメシリーズを制作いただいた皆様に厚く御礼申し上げるとともに、今回の劇場版を制作いただくバイブリーアニメーションスタジオの皆様にも心より感謝いたします。

橋本総監督、天衝監督、名和副監督、キャラクターデザインの矢野茜さん、皆さんの創造力と情熱には日々圧倒されています。

皆様と同じ気持ちで、劇場版アニメでどのような姿になるのかを楽しみにしています。

＜総監督：橋本裕之コメント＞

皆様お久しぶりです、そしてお待たせしました！やっと新作の具体的な発表が出来る日を迎え嬉しく思います。劇場版という事とスタッフが新しくなる事により、皆様には更にアニメ『ご注文はうさぎですか？』の世界を楽しんで頂けるのではないかと思っています。今回制作はバイブリーアニメーションスタジオさま、監督・脚本に天衝さん、そして副監督には名和宗則さん、アニメーションキャラクターデザインに矢野茜さんをお迎えしております。自分は総監督になり全体監修をしていますので基本的には今までと変わらず楽しんで頂けると思っています。毎回色んなサプライズをするごちうさではありますが、今回も盛大に皆様と共に楽しんでいけると嬉しいので、今後ともごちうさの応援をどうかよろしくお願いします！

＜監督・脚本：天衝コメント＞

まさか自分が『ご注文はうさぎですか？』の監督を務める日が来るとは、正直なところ僕自身想像もしていませんでした。

長く愛され続けているこの作品に関われることを、とても嬉しく、光栄に感じています。

ごちうさならではの空気感やかわいらしさ、キャラクターたちの魅力を120％引き出せるよう、全力で頑張ってまいります。ぜひ公開を楽しみにしていてください！

＜副監督：名和宗則＞

先ずは劇場版制作決定おめでとうございます☆

TVシリーズの時は陰ながら応援する事しか出来ませんでしたが、この度は飲み仲間である橋本総監督と盟友である天衝監督と一緒に仕事が出来る！しかも作品は「ご注文はうさぎですか？」という事に感無量であります！！

作品に対しては新参者ではありますが精一杯やらせて頂きますのでどうぞ宜しくお願い致します。

＜キャラクターデザイン：矢野 茜＞

ごちうさ映画化おめでとうございます！！！

この作品にキャラデザとして関われるなんて本当に光栄なことだと思っております…！

ココアたちのように一瞬一瞬を楽しみながら、大事に大事にみんなを描いていきたいと思います(*´꒳`*)

そして私の大好きなKoi先生の透明感あるイラストや「かわいい」に少しでも近づけるよう頑張ります！

どうぞよろしくお願いします！！！

●作品情報

『劇場版 ご注文はうさぎですか？』

【STAFF】

原作：Koi（芳文社「まんがタイムきららMAX」連載）

総監督：橋本裕之

監督・脚本：天衝

副監督 ：名和宗則

キャラクターデザイン：矢野 茜

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

【CAST】

ココア：佐倉綾音

チノ：水瀬いのり

リゼ：種田梨沙

千夜：佐藤聡美

シャロ：内田真礼

マヤ：徳井青空

メグ：村川梨衣

© Koi・HOUBUNSHA/Gochiusa the Movie Partners

