¥Ä¥¥×¥í¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦SolidS¤è¤ê¿·ºîCD¡ÖCross¡ßNotes¡¿¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-¡×½Ð±é¡¢¹¾¸ýÂóÌé¡¦ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¡¦Çß¸¶Íµ°ìÏº¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2.5¼¡¸µ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Ä¥¥Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ä¥¥×¥í¡Ë¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦SolidS¡Êä» »Öµ¨ CV¡§¹¾¸ýÂóÌé¡¿±ü°æ Íã CV¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¿À¤ÎÉÎ¤ÄÅ²Ö CV¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¡¿Â¼À¥ Âç CV¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊSolidS¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖX Lied¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ä» »Öµ¨¤¬²Î¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥Î¡¼¥Ä¡×¤ò¸½ºß¤ÎSolidS4¿Í¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖCross¡ßNotes¡×¤È¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¿·ºîCD¡ØSQ¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤é¤Ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¦SolidS¡ÖCross¡ßNotes¡¿¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-¡×¡Ù¤¬12·î26Æü¤ËÈ¯Çä¡£ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë4¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ã¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ä
¹¾¸ýÂóÌé
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢»Öµ¨¤Î¸µ¥½¥í¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØCross¡ßNotes¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
1²ó¼ýÏ¿¤·¤¿¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²û¤«¤·¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ4¿Í¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤«¤Î¿·Á¯¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤Î¥½¥í¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ø¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆSolidS¤é¤·¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤ï¤Ã¤·¤ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢SolidS¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ÎSolidS´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢CD¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¿·¶Ê¤È¤«¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Þ¤À20Âå¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¹¤°ËÍ40Âå¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò´Þ¤á¤ë¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âº£¤Î¤³¤Î½Ö´Ö¤ÎSolidS¤Î¥¤¥±¥¤¥±¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢»Öµ¨¤Î¸µ¥½¥í¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØCross¡ßNotes¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤¤³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸²Õ½ê¤òÎý½¬¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥í¶Ê¤òÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢º£¤ÎSolidS¤Î4¿Í¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À´°À®ÈÇ¤òÄ°¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¤¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ø¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤³¤ì¤¾SolidS¡ª¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î³Ú¶Ê¡£²Î»ì¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ä¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ½¸½¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤À´°À®ÈÇ¤òÄ°¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢CD¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò·Ò¤°2¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¡£º£¸å¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÊý¸þÀ¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î2¶Ê¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
²Ö¹¾²Æ¼ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢»Öµ¨¤Î¸µ¥½¥í¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØCross¡ßNotes¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤ÎSolidS¤Ç¥»¥ë¥Õ¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥½¥í¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤¤¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ø¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤³¤ì¤¾SolidS¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¸ÀÍÕ¤ä²»¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä°Õ»Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤¬¤¹¤´¤¯SolidS¤é¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¤¤½ª¤¨¤Æ¡¢¤è¤êÌÌÇò¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢CD¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Çß¸¶Íµ°ìÏº
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡¢»Öµ¨¤Î¸µ¥½¥í¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØCross¡ßNotes¡Ù¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤è¤ê°ìÁØ¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÀÚ¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
£´¿Í¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿°ã¤¦Ì£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥½¥í¶Ê¤â²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¸¤ç¤ó¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¶ì¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢¿·¶Ê¡Ø¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
SolidS¤é¤·¤¤¼£°Â°¤á¤Ê¥Ö¥Á¾å¤¬¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²Î»ì¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç²Î¤Ã¤¿¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢CD¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤â³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
SolidS¤Î³Ú¶Ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤SolidS¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¥×¥í¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
SQ
¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤é¤Ï¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¦SolidS
¡ÖCross¡ßNotes¡¿¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-¡×
2025Ç¯12·î26ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
1¡§Cross¡ßNotes
²Î¡§SolidS¡Êä» »Öµ¨¡¢±ü°æ Íã¡¢À¤ÎÉÎ¤ÄÅ²Ö¡¢Â¼À¥ Âç¡¿CV¡§¹¾¸ýÂóÌé¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÂìÂô ¾Ï
2¡§¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel-
²Î¡§SolidS¡Êä» »Öµ¨¡¢±ü°æ Íã¡¢À¤ÎÉÎ¤ÄÅ²Ö¡¢Â¼À¥ Âç¡¿CV¡§¹¾¸ýÂóÌé¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÂìÂô ¾Ï
3¡§Cross¡ßNotes -off vocal-
4¡§¥Ð¥Ó¤ë¡£-babel- -off vocal-
½Ð±é¡§ä» »Öµ¨¡ÊCV¡§¹¾¸ýÂóÌé¡Ë¡¢±ü°æ Íã¡ÊCV¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡Ë¡¢À¤ÎÉÎ¤ÄÅ²Ö¡ÊCV¡§²Ö¹¾²Æ¼ù¡Ë¡¢Â¼À¥ Âç¡ÊCV¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ÊÁ´4¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ¡Ë
¡¦Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¥Á¥é¥·¡§¡ØSTAMP COLLECTION CD¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¡Ù¡ÊTKPR-333¡Ë
¢¨¡ÖSTAMP COLLECTION¡×¤Ï¥Ä¥¥×¥íFC¡¦PREMIUM²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï¥Ä¥¥×¥íFC¡¦PREMIUM²ñ°÷¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥Æ¥é¥ï¡¼¥¹¡¢¥Ä¥¥×¥í¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¡¡¶¦ÄÌÆÃÅµ
Æ±»þ¹ØÆþÆÃÅµ
¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§TKPR-333¡õTKPR-335
(C)TSUKIPRO
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
SolidS¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tsukino-pro.com/solids/
¥Ä¥¥Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://tsukino-pro.com/