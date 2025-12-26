TOOBOE、TVアニメ『勇者のクズ』OPテーマ「GUN POWDER」1月28日CDリリース決定！
日本テレビ系にて1月10日より順次全国放送の放送スタートTVアニメ『勇者のクズ』第1クールOPテーマに起用されているTOOBOEの新曲「GUN POWDER」が2026年1月28日にCDリリースされる。
TVアニメ『勇者のクズ』は、エーテル強化手術で《魔王》となったマフィアに支配されていた東京の裏社会を舞台に、フリーランスの勇者《死神》ヤシロが自称『弟子』の女子高生・城ヶ峰とともに、あらゆる事件に巻き込まれていく物語。
1月28日にリリースされるシングル「GUN POWDER」のジャケットは、原作の漫画を担当しているナカシマ723氏の描き下ろしとなる。詳細を楽しみに待ちたい。
TOOBOEは2026年4月より全国ツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜」を開催。全国4都市を巡る本ツアーのチケットはオフィシャル先行受付開中。
●リリース情報
TOOBOE
「GUN POWDER」
2026年1月28日発売
購入はこちら
https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER.SG
【期間生産限定盤（CD only）】
価格：￥1,800（税込）
品番：SRCL-13548
※デジパック仕様
TOOBOE
「EVER GREEN」
2026年2月11日発売
購入はこちら
https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN
【完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）】
価格：￥9,600（税込）
品番：SRCL-13556〜13558
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※スペシャルボックス仕様
※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属
【通常盤（CD only）】
価格：￥3,300（税込）
品番：SRCL-13559
●ライブ情報
「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜」
愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land
open 16:15 / start 17:00
大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT
open 16:15 / start 17:00
福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1
open 18:00 / start 18:30
東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
【愛知・大阪・福岡公演】料金
スタンディング ￥5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
【東京公演】料金
1階スタンディング ￥5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 ￥6,300 (税込・入場時別途ドリンク代)
チケットはこちら
オフィシャル先行（12/20(土)12:00〜1/12(月祝)23:59）
https://w.pia.jp/t/tooboe/
●作品情報
TVアニメ『勇者のクズ』
日本テレビ系 1月10日(土)より連続2クール
毎週土曜24:55〜 順次全国放送
日本テレビ：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
札幌テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分
青森放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
テレビ岩手：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
山形放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
ミヤギテレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分
秋田放送：2026年1月15日より毎週木曜25時24分〜25時54分
福島中央テレビ：2026年1月16日より毎週金曜25時56分〜26時26分
テレビ新潟：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分
テレビ信州：2026年1月15日より毎週木曜25時44分〜26時14分
山梨放送：2026年1月10日より毎週土曜24時55分〜25時25分
静岡第一テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分
北日本放送：2026年1月14日より毎週水曜25時59分〜26時29分
テレビ金沢：2026年1月15日より毎週木曜25時35分〜26時07分
福井放送：2026年1月16日より毎週金曜24時30分〜25時00分
中京テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分
読売テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時59分〜26時29分
日本海テレビジョン：2026年1月15日より毎週木曜26時00分〜26時30分
広島テレビ：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分
山口放送：2026年1月15日より毎週木曜25時54分〜26時24分
四国放送：2026年1月10日より毎週土曜25時55分〜26時25分
西日本放送：2026年1月11日より毎週日曜25時25分〜25時55分
南海放送：2026年1月10日より毎週土曜25時25分〜25時55分（※1/24(＃3)放送から24時55分〜に変更）
高知放送：2026年1月14日より毎週水曜25時24分〜25時54分
福岡放送：2026年1月12日より毎週月曜25時59分〜26時29分
長崎国際テレビ：2026年1月13日より毎週火曜25時29分〜25時59分
熊本県民テレビ：2026年1月15日より毎週木曜25時29分〜25時59分
鹿児島讀賣テレビ：2026年1月14日より毎週水曜25時34分〜26時04分
テレビ大分：2026年1月15日より毎週木曜24時59分〜25時29分
テレビ宮崎：2026年1月10日より毎週土曜25時50分〜26時20分
※放送日時は予告なく変更になる場合があります。
※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。
AT-X 1月18日(日)より
毎週日曜23:00〜 放送
リピート放送
毎週木曜29:00〜 放送
毎週日曜 8:00〜 放送
※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。
【配信情報】
〈dアニメストア・Huluにて最速配信〉
dアニメストア・Huluにて1月10日(土)より毎週土曜25:30〜
〈見放題サイト〉
1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信
ABEMA・niconico・Lemino・U-NEXT・アニメ放題・DMM TV・FOD・バンダイチャンネル・TELASA（見放題プラン）・J:COM STREAM・milplus 見放題パックプライム・Prime Video
〈都度課金サイト〉
1月15日(木)より毎週木曜25:30〜順次配信
HAPPY!動画・ビデオマーケット・music.jp・カンテレドーガ
※配信日時は都合により変更になる可能性がございます。
(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ
関連リンク
TVアニメ『勇者のクズ』公式サイト
https://yushanokuzu.com
TOOBOEオフィシャルサイト
https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/