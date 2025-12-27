20¼þÇ¯¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×¡ÈÀ»ÃÏ¡É¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«Ëë ÃöÄÍ·òÂÀ¡¦¾®´ØÍµÂÀ¡¦ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤¬·è°Õ¡Ö¥¨¥â¥¨¥â¤Ê¸ø±é¤Ë¡×¡Ú¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/27¡Û¥¢¥ß¥å¡¼¥º½êÂ°ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖSUPER HANDSOME LIVE¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×¤Î20¼þÇ¯¸ø±é¡ÖAmuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025¡ÈZERO¡É¡×¤¬¡¢12·î27Æü¡¢28Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£½éÆü¸ø±é¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¼èºà²ñ¤ª¤è¤Ó¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ¿¿ô¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤âÏÃÂê ¡È¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÇÐÍ¥27¿Í¤¬¹ë²Ú½¸·ë¡É20¼þÇ¯¸ø±é
¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï2005Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖZERO¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö20¼þÇ¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÎò»Ë¤Ë°ìÅÙËë¤ò²¼¤í¤¹¡È¥Ô¥ê¥ª¥É¡É¤È¤·¤Æ¤Î0¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È0ÈÖ¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢ÀÄÌøÎÝÅÍ¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢´äºêÍ§ÂÙ¡¢¿¢¸¶ÂîÌé¡¢ÂÀÅÄ¾ô¦¡¢¹ÃÈåæÆ¿¿¡¢¾®´ØÍµÂÀ¡¢ÆÁ±ÊÃÒ²ÃÍè¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢ÎÓÍ¥Âç¡¢ÅìÅçµþ¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¡¢Ê¡ºêÆáÍ³Â¾¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¾¾Åç¾±ÂÁ¡¢¿åÅÄ¹ÒÀ¸¡¢¹Â¸ýÂöÌð¡¢ËÜÅç½ãÀ¯¡¢»³ºê¸÷¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢ÅÏî´·½Í´¤Î22¿Í¤È¡¢ÎòÂå¥Ï¥ó¥µ¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢ÀÐ²ìÏÂµ±¡¢É÷´ÖÍ³¼¡Ïº¡¢胗ß·µ®¥Õ¥£¥³¡¢µÈÂ¼ÂîÌé¡¢ÅÏÉô½¨¤Î5¿Í¡£ÁíÀª27¿Í¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃöÄÍ·òÂÀ¤ÈºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡£¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëºÙÅÄ¤Ï¡¢¡Ö20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö15¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÍ¤äÆáÍ³Â¾¤Ï½é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢20Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤¤¤«¤ËÀèÇÚÊý¤¬ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éº£ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈºÇ¸å¤ä¤ê¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ã¼ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ç¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃöÄÍ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¡¢MC¤Ï2²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó20¼þÇ¯¤ÇºÇ¸å¤Î¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡Ù¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢MC¤ò²Â±ûÂÀ¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬2011Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡Ù¼«ÂÎ¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç½é¤á¤Æ1¸ø±é¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº£É÷¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¥¨¥â¤¤¡É´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¶Ê¤âËÜÅö¤ËÀÎ¤Î¤â¤Î¤«¤éº£¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¨¥â¥¨¥â¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
2012Ç¯¡¢Åö»þ17ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®´ØÍµÂÀ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡Ù¤ò¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈµÒÀÊ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê½é»²²Ã¤·¤¿¡Ë2012Ç¯¤ÏÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ë¼ï¡¢°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤é»×¤¤»Ï¤á¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡¢¡ØHere Today¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤òÁ´°÷¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë¤â²ÎÀ¼¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ°À×¤È»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØHere Today¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ä¤·¤¤¶Ê¤«¤é³Ú¤·¤¤¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
