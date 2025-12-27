£Å£Ø£É£Ì£Å¡¢ÍèÇ¯£´·î¤Ë£³Ç¯¤Ö¤êÅìµþ¥É¡¼¥à·èÄê¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Å£Ø£É£Ì£Å¡×¤¬£²£·Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÁ´¹ñ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£´·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ç¤Ï£²Ç¯£±£±¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢£³ÅÔ»Ô¤Ç£±£µËü¿Í¤òÆ°°÷¡££Å£Ø£É£Ì£Å¤È£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ô£Ò£É£Â£Å¡Ê°ìÂ²¡Ë¤Î·×£²£°¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Ò£å£á£ó£ï£î¡¡¡½£Ð£ì£á£î£å£ô¡¡£Å£á£ò£ô£è¡¡£Ö£å£ò¡¥¡½¡×¤äÂåÉ½¶Ê¤Î¡Ö£Ã£è£ï£ï¡¡£Ã£è£ï£ï¡¡£Ô£Ò£Á£É£Î¡×¡¢¡ÖÆ»¡×¡¢¡Ö£Ò£é£ó£é£î£ç¡¡£Ó£õ£î¡×¤Ê¤É£³£°¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏÍèÇ¯£´·î£²£±¡¢£²£²Æü¤Ë£³Ç¯£´¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¡¢Íè²Æ¤Ë£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡££´·î¤Ëº£¥Ä¥¢¡¼¤Î£Ä£Ö£Ä¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ£¶Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ö£Ì£Ä£È¡¡£Ð£Å£Ò£Æ£Å£Ã£Ô¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡×¤Ë¸þ¤±ÅÜ¤È¤¦¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¸ø±éÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Á£Ë£É£Ò£Á¤Ï¡Ö£²£µÇ¯¤È¸À¤¦¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å£Å£Ø£É£Ì£Å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤«¡¢²»³Ú¤È¤«¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö²æ¡¹¤´¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²æ¡¹¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡££²£µ¼þÇ¯¤Î´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¼¤ß¤ä¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÅ¾å¤Ç£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤Ï¡ÖÀèÆü¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¿´¤Î±üÄì¤«¤é¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ´¶Æ°¤È¤«°¦¤È¤«Ì´¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢ÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¤Ï¡Ö¤Þ¤¿°ìÌ£°ã¤¦Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¤ò¡¢²Î¤ò¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£