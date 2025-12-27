¿·³¤Þ¤æ¥¢¥Ê¡¡¡ÖÃæ³Ø3Ç¯´Ö¤ÇËÜÅö¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¦¡¦¡¦
――¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ò¶¡¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3ºÐ¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ûー¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¾®¤µ¤¤¤Î¤ËÁá¤¯ÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢½ÐÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°Áö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¼µ·¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿Æ¤ËÄ°¤¯¤È¡¢ËÜÈÖ¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¥êー¥Àー¤È¤«ÌÜÎ©¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¥Ô¥¢¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö»þ´Ö¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Å¾µ¡¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ç¤¹¤Í¡£3¤Ä¤Î¾®³Ø¹»¤¬½¸¤Þ¤ë¹»¶è¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¡¢·ë¹½¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¸µµ¤¤Ê³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³Ø¹»¤ËÍè¤ë¥Úー¥¹¤¬°ã¤¦»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Î»Ò¤â¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÀÜ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Æþ³Ø¤·¤Æ¤¹¤°°ÕÃÏ°¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â´Ý¤¯¤ª¤µ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¿Í¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――ÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢¸æÎ¾¿Æ¤Ï¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Î¾¿Æ¤Ï¶¦¤Ë¶µ»Õ¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢¡Ø»äÎ©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ê¤Þ¤æ¤Ï¡ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯°é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£Ì¤¤À¤ËÃæ³Ø¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢µ¢¾Ê¤Î¤¿¤Ó¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤ì¤ë´ò¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ËÃæ³Ø¹»¤Ï½Ä¼Ò²ñ¤ÇÀèÇÚ¤¬ÀäÂÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――¹â¹»¤ÏÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹â¹»¤Ï»äÎ©¤Î½÷»Ò¹â¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³Ø3Ç¯´Ö¤ÇËÜÅö¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤è¤ê¿Í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿Í¤È´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Åìµþ¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤è¤¯Åìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ´¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É¬Á³Åª¤ËÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¹â¹»¤Ï»äÎ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――¤½¤â¤½¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤«¤é¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸µ¡¹¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤Ï¶µ»Õ¤Çµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¡¢Êì¤Ï²È¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ÆÌë¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ë¥åー¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Î¾¿Æ¤ËËèÆüÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤â»Å»ö¤Î½ª¤ï¤ê¤¬ÃÙ¤¤¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Îã¤¨¤Ð»ö·ï¤Ò¤È¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――Ãæ³Ø¤Î»þ¤ËÃçÎÉ¤¤Í§Ã£¤¿¤Á¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤Æ¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÜÅö¤ËÃæ³Ø¤ÎÍ§Ã£¤È¤ÏÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ùæ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì²á¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»ý¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤±¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ê¸åÊÔ¤ØÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¿·³¤Þ¤æ¥¢¥Ê¤Î¼ç¤Ê½Ð±é¾ðÊó¡Û¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¡Ê·î¡¦²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡Ë
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚ½ß»Ë¡Ë
ÎëÌÚ½ß»Ë¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë 1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£»¨»ï¥é¥¤¥¿ー¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡£ABC¥é¥¸¥ª¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãーBOY¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ～3»þ¡Ë¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¡£»¨»ï¡ØQuick Japan¡Ù¡ØMeets¡Ù¤Ê¤É¼¹É®Ã´Åö¡£