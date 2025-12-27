¡Ö¥Á¥ç¥³¥ó¥Ì¡×ÇË³Ê1500±ß¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡¡¥Á¥ç¥³¥×¥é¡õ¥·¥½¥ó¥Ì¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡¸ß¤¤¤Ë·ëÀ®20¼þÇ¯¡¡¾¾Èø¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡×
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤È¥·¥½¥ó¥Ì¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Á¥ç¥³¥ó¥Ì¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸ø±é¡ØTHE FIRST CHOCONNE -¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥³¥ó¥Ì-¡Ù¤¬27Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É THEATER BRATS¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2ÁÈ¤Ï¡¢½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äê°÷120¿Í¤Î²ñ¾ì¤Ç¡ÖÁ°Çä1500±ß¡×¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶âÀßÄê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£´ÑµÒ¤òÇú¾Ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¡ÄÊÑ´é¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ó¥Ì¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ó¥Ì¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ3ÅÔ»Ô7¸ø±é¤ÇÌó6000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢·ëÀ®Åö»þ¤Ë²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿·½É THEATER BRATS¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸ø±é¤ò³«¤¤¤¿¡£²Á³Ê¤â·ëÀ®Åö»þ¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë²Á³Ê¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤â°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÁ°Îó¤ÏÃÏ¤Ù¤¿¤ËºÂ¤ë·Á¤Î¶¹¤¤²ñ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È´ÑµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç4¿Í¤Ï¥Í¥¿¤ò·«¤ê¹¤²¡¢´ÑµÒ¤ÏÇï¼ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¸ý¤ò³«¤±¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Îµ÷Î¥´¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥·¥½¥ó¥Ì¤ÎÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤â¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æ¡Ê¼ã¼ê¤Îº¢¤Ë¡Ë¤â¤¦Ìá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï1500¿Í¼ýÍÆ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦Çä¤ì¤Ã»Ò¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ó¥Ì¡×¡£¤³¤ÎÀè¤Î¡ÈÌîË¾¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Á´Éô¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç²ó¤Ã¤Æ¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¥·¥½¥ó¥Ì¤Î¤¸¤í¤¦¤Ï¡Ö·ò¹¯¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
