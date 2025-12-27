²£ß·²Æ»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì¤¿»ºÉØ¿Í²Ê¤¬Æ±¤¸¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Æ¡Ä¡×Æ±´ü·Ý¿Í¤âÂç¾Ð¤¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê35¡Ë¤¬27Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£È¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤Ç¡¢Æ±¤¸»ºÉØ¿Í²Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·³ã¸©»åµûÀî½Ð¿È¤Î²£ß·¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»º±¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»¿°é²ñÉÂ±¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ó»åÄ®¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¡¢Åìµþ¤Î¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÊì¿Æ¤Î¼Â²È¤¬ËÏÅÄ¶è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢´ñ¤·¤¯¤âËÜÅöÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ñÀ×¤¬µ¯¤¤Æ¡¢»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸»º±¡¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡£¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤Ê¤Î?¤½¤ì»³ÅÄË®»Ò¥¯¥í¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ß·¤Ï¤è¤¯»³ÅÄ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤ËºÇ½é¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÈËÜÅö¡¢»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ»º±¡¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¶â¤Á¤ã¤ó¤â¡ÖË®»Ò¤ÎDNA¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤â²Ì¤¿¤·¡¢Æ±¤¸»ºÉØ¿Í²Ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤Ç¤¡¢¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£