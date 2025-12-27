TK from 凛として時雨が、日本武道館公演を2026年12月27日に開催する。

ソロデビュー15周年を記念した本公演は、ソロ活動としては初の日本武道館公演に。本日12月27日より、オフィシャルファンクラブ『kalappo Lab.』会員に向けてのチケット先行抽選販売もスタートしている。

さらに、今年7月に1,000枚限定でリリースされ、即完売となったLP『brain films -vinyl edition-』が本日24時に配信リリースされる。本作は、「どこにいてもレコードの音を気軽に聴けるように」という想いから、TKが自身のスタジオにて実際にアナログレコードを通した音源をもとに本人がマスタリングしており、アナログレコードの質感や空気をそのまま感じられる作品に仕上げられている。

また、今年4月にリリースされたアルバム『Whose Blue』より「Whose World? Whose Blue?」のMVが明日12月28日21時にYouTubeでプレミア公開。MVは、映像監督 shuntaroが楽曲にインスパイアされ、映像化が実現したもの。理想と現実の狭間でもがきながらも、今いる場所やあるべき姿と向き合いながら、未来へ歩み出す男女2人の物語が描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）