»Ð¤ÈÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¡£¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÈé¤ÈÇß´³¤·¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¸µ¶µ»Õ¤ÎÂçµÈ¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Ç¤Î¥¿¥Þ¤È¤Î¤ó¤Ó¤êÅçÊë¤é¤·¡£Ï·ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥¿¥Þ¤È»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢µ¨Àá¤ÎÅç¿©ºà¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åç¤Ëµ¢¹Á¤·¤¿µùÁ¥¤Ë½¸¤Þ¤ëÇ¡¢Ê½¤Î¾å¤òµ¤¤Þ¤Þ¤Ë»¶Êâ¤¹¤ëÇ¡£Åç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÇ¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÎ¤«¤éÅçÌ±¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÅç¤ÎÊë¤é¤·¤òÇ¤È¤È¤â¤Ë¡£¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Í¤³¤Þ¤¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¥ï¡¼¥¯¡ËÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó10¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤Í¤³¤Þ¤¡Ê¥ß¥å¡¼¥º¥ï¡¼¥¯¡Ë¡¿¡Ø¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó10¡Ù