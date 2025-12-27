Perfume¡¢¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯3¿Í¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¤Õ¤á¤Ä¤Î¤¢¤Ê¤¿¡×¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡È¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¡É¤ËÆþ¤ëPerfume¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¤Õ¤á¤Ä¤Î¤¢¤Ê¤¿¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£³Ú¶Ê¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤Î¶ÌÜ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë
¡Ö¤Õ¤á¤Ä¤Î¤¢¤Ê¤¿¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø Season3¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£
ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¡ÊCAPSULE¡Ë¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Perfume¤é¤·¤¤¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍ¥¤·¤¯Êñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ðー¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤ò·Þ¤¨¤ëPerfume¼«¿È¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Perfume¤Î3¿Í¤¬ÇØÃæ¤òÍÂ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¿´¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡£
ÂÎ¤ÎÎØ³Ô¤Ï¤Û¤É¤±¡¢µ²±¤ÏÎ³»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÉº¤¤¡¢³Ú¶Ê¤Ï¾Ã¤¨¤º¤Ë²ó¤êÂ³¤±¤ë¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤Î¶ÌÜ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¤â¸ø³«Í½Äê¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¤Õ¤á¤Ä¤Î¤¢¤Ê¤¿¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔÌÇ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk-character.com/chara/fumetsu/
Perfume OFFICIAL SITE
https://www.perfume-web.jp