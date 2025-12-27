¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛUVERworld¤ÈSEKAI NO OWARI¤Ë¤è¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬¼Â¸½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
UVERworld¤ÈSEKAI NO OWARI¤Ë¤è¤ë¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØUVERworld VS ¥·¥êー¥º¡¡UVERworld vs SEKAI NO OWARI¡Ù¤¬2025Ç¯12·î26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿Î¾¥Ð¥ó¥É1Ëü2,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
¢£¡Öº£¤«¤é¿ôÊ¬´Ö¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ï¤³¤³ÉðÆ»´Û¤À¡×¡ÊTAKUYA¡ç¡Ë
¡ØVS ¥·¥êー¥º¡Ù¤È¤ÏUVERworld¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó´ë²è¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âSUPER BEAVER¤äBiSH¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ÏËè²óÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎSEKAI NO OWARI¤È¤Î¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤äÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ÎUVERworld¤È¡¢ÍèÇ¯¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSEKAI NO OWARI¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¤·¡¢¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Äー¥È¥Ã¥×¤È¤âÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤ËÎ¾¼Ô¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¸ß¤¤¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡ÈÀ¤³¦¡ÉÂÐ·è¤È¤â¸Æ¤Ó¤¿¤¤º£²ó¤Î´é¹ç¤ï¤»¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÉñÂæ¤ò°Ï¤ó¤Ç360ÅÙ¡¢Á´ºÂÀÊ¤¬³«Êü¤µ¤ì¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢2³¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎºÇ¸åÎó¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤Î´üÂÔ¤¬Êç¤ê¤ËÊç¤ë¤Ê¤«¡¢Àè¹¶¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏSEKAI NO OWARI¤À¡£»Í¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥Óー¥È¤ò´ð¼´¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥Ã¥Ñー¥Á¥åー¥ó¡ÖDeath Disco¡×¤ò¥ªー¥×¥Êー¤Ë¡ÖRPG¡×¡ÖHabit¡×¤ÈÂåÉ½¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ò¤¿¤Á¤Þ¤ÁÇ®¶¸¤ÎÔ°ÔÆ¤È²½¤·¤Æ¤æ¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎMC¤ÇFukase¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤ÐSEKAI NO OWARI¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È14Ç¯¤Ö¤ê¡£¡ÖUVERworld¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÉðÆ»´Û¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥ó¥É¤òÂåÉ½¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤ëFukase¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ãí¤°¡£
UVERworld¤ÎTAKUYA¡ç¤È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÃç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Fukase¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÍâÆü¡¢¤Ä¤¤¤ËTAKUYA¡ç¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤À¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹°ìËë¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¡¢UVERworldÂç¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤Èº£Æü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬¤«¤Ê¤êÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¥·¥ã¥¦¥È¤¬Â¿¤á¤Ê¤Î¤âUVERworld¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤¹¤Ã¤«¤ê´À¤ß¤º¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÆÏ¤±¤¿¡ÖFight Music¡×¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¨ー¥ë¤ËSEKAI NO OWARI¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óUVERworld¥Õ¥¡¥ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖDragon Night¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
Â¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿Í¾±¤¤âÎä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤Þ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¸å¹¶¡¦UVERworld¤Î¥¿ー¥ó¡£Àð¾ðÅª¤Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°SE¤«¤é¿¿ÂÀÏº¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¤È¡¢¤Î¤Ã¤±¤«¤é¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¶½Ê³¤òÀú¤ê¡¢¡Ö7th Trigger¡×¡Ö¥Ê¥Î¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×¡ÖDon¡Çt Think.Feel¡×¤ÈÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥Ê¥ó¥Ðー¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤«¤é¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ç¯´Ö50ËÜ¤Ë¤âµÚ¤Ö¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤âÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØUVERworld 2025 WINTER TOUR ¡ÈBOOM GOES THE WORLD¡É¡Ù¤ò´º¹ÔÃæ¤ÎUVERworld¡£Á°Æü¤Ë¤â¤³¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤ÆËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡Ø～PREMIUM LIVE on Xmas 2025～¡Ù¤ÎÃëÌë2¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ìÆâ¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ò½Ö»þ¤Ë¥Ôー¥¯¤Ø¤ÈÆ³¤¯¼êÏÓ¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸ì¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²»³Ú¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÉ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ³Ú¤·¤â¤¦¤¼¡£¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿TAKUYA¡ç¤Î¸ÀÍÕ¤¬µÒÀÊ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ìµ¤À¹¤ó¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖSEKAI NO OWARI¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²»³Ú¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬UVERworld¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²»³Ú¡×¤È2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¤È¯É½¤Î¿·¶Ê¡ÖZero breakout point¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É°ì´Ó¤·¤¿¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆÅ·°æÃÎ¤é¤º¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¾ìÆâ¡£SEKAI NO OWARI¤Î²»³Ú¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¶¦ÌÄ¤È¡¢¸Ä¡¹¤Î³Ì¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¥«¥ª¥¹¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëUVERworld¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢Æ±¤¸°ìÂÎ´¶¤Ç¤â¤³¤¦¤â°ã¤¦¤â¤Î¤«¤ÈÌÜ¤ò¤ß¤Ï¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸ß¤¤¤ÎÎ®µ·¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸÷·Ê¤Î¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¤³¤È¤«¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬ÂÐ¥Ð¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¬´Ñ¤¿¤¤¤Ê¤é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ç¤âº£Æü¤ÏÂÐ¥Ð¥ó¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬ºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¡£º£¤«¤é¿ôÊ¬´Ö¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ï¤³¤³ÉðÆ»´Û¤À¡×¤ÈTAKUYA¡ç¤¬Àë¸À¡¢ÆÍÆþ¤·¤¿¡ÖIMPACT¡×¤Ç¶¸Áû¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£
¥ªー¥é¥¹¤ÏUVERworld¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤éÁÕ¤ÇÂ³¤±¡¢º£¤â¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡¢¡ÖEN¡×¤¬¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖËº¤ì¤ë¤Ê¡ª¡¡¤ªÁ°¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤ªÁ°¤Î°Ù¤Î¤â¤Î¡ª¡×¡Ö¸«¤Ä¤±¤í¡ª¡¡¤ªÁ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÁ´¤Æ¡×¡×--Á´¿ÈÁ´Îî¤ò·ü¤±¤¿Èà¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ë¡£UVERworld¤ÈSEKAI NO OWARI¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»³Ú¤¬Í»¤±¹ç¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÇ®¤È¤Ê¤ê¡¢Åô¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤Î¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âµÇ°»£±Æ¤â¤Ê¤¤¡¢·é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë²»³Ú¤Î¤ß¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿º£²ó¤Î¡ØVS ¥·¥êー¥º¡Ù¡£ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤ÆSEKAI NO OWARI¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤é¤Ë´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢ÌÀÆü¤ÎFukase¤È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤â¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ó¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¡¢¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿TAKUYA¡ç¤À¤¬¡¢Ì´¤ÎºÆÀï¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢SEKAI NO OWARI¤Ï2026Ç¯²Æ¤Ëµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ¡ØDOME TOUR 2026¡ÖTHE CINEMA¡×¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£UVERworld¤Ï2025Ç¯12·î30¡¦31Æü¤Ë¡ØUVERworld 2025 WINTER TOUR ¡ÈBOOM GOES THE WORLD¡É¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¢¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡ÖEVER¡×¤¬¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ø¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä2026¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥Ð¥ó¥É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÆ¤Ó¤Î¶¦±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¡£
¥Æ¥¥¹¥È¡§ËÜ´ÖÍ¼»Ò
¼Ì¿¿¡§Ä»µïÍÎ²ð(UVERworld)¡¢²£»³¥Þ¥µ¥È(SEKAI NO OWARI)
