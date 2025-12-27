2025年12月2日（火）から、『ロイズ』直営店10店舗にて、ホワイトチョコレートでできたかがみもち型の『ホローチョコ（かがみもち）』が数量限定で販売されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ホローチョコ（かがみもち）』は、割って食べられる、チョコレートでできた“かがみもち”。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

付属の台紙を組み立てると『三方』、『四方紅』、『だいだい』と一緒に飾ることができます。鏡開きの日にチョコレートを割ると、中から『いちごベリー』と『ホワイト』の紅白のアーモンドチョコが出てきます！

詳細情報

ホローチョコ（かがみもち）

内容量：1個

価格：2,538円

販売場所：ロイズ直営店（東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド）

※壊れやすい商品のため、保存・取り扱いには十分ご注意ください。

※この商品の発送は承っておりません。

※通信販売では取り扱っておりません。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

お正月向けのかがみもち型のチョコレートが『ロイズ』直営店10店舗限定で販売！

毎年すぐに完売してしまうほど人気の『ロイズ』のかがみもち。お餅とは一味違う、チョコレートのかがみもちで新しい一年を迎えませんか。

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】チョコレートを割ると嬉しいサプライズ！かがみ開きも楽しめる「ホローチョコ[かがみもち]」を直営店限定で12月2日に発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。