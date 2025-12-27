中国のSNS・小紅書（RED）に「日本人がよく言うけど本気にしてはいけない言葉は？」との質問があり、多くのネットユーザーが回答している。

中でも最も共感を集めた言葉は「日本語上手ですね」で、他のコメントを圧倒する400超のハートマークを獲得した。

また、「こちらを褒めてくるすべての言葉を本気にしてはならない」という意見も散見され、あるユーザーは「（日本人は）99％が建前。時々、日本人って疲れるんだろうなと思う。自分の本音を表現することができないんだから。でも褒められて悪い気がする人はいないし、（建前として相手を褒めることは）悪いことじゃない」とコメントした。

このほか、「ここだけの話…」「今度ご飯行こう」「機会があれば一緒に行こうね」「行けたら行く」「かわいい」「すみません」「検討します」「大丈夫」「必ず」「お世話になっております（実際はほとんどお世話になっていない）」「申し訳ございませんが…」といった言葉が挙げられ、あるユーザーからは「『ごめん』を挙げる人はいないの？日本人はしょっちゅう言うけど、9割は『ごめん』と思っていない。ただ面倒になるのが嫌だから言ってるだけ」とのコメントも寄せられていた。（翻訳・編集/北田）