¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÇÐÍ¥¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×20Ç¯ÀáÌÜ¤Î¡È¥é¥¹¥È¡É¥é¥¤¥Ö³«Ëë¡Ö¥¨¥â¥¨¥â¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¡×
20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥º½êÂ°ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖAmuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025¡¡¡ÈZERO¡É¡×¤¬27Æü¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥²¥Í¥×¥íÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£28Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö¤Ç3¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
05Ç¯¤«¤é²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÉµá¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¾Î¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×¤¬¡¢20¼þÇ¯¤ò¤â¤Ã¤ÆÎò»Ë¤Ë1ÅÙËë¤ò²¼¤í¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÈZERO¡É¤Ë¤Ï¥Ô¥ê¥ª¥É¤Î°ÕÌ£¤È¡¢Á´°÷¤¬¡Ö0ÈÖ¡×¡ÊÉñÂæÃæ±û¤Î¼ç±é¤ò»Ø¤¹Î©¤Á°ÌÃÖ¡Ë¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
MC¤òÌ³¤á¤ëºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï15¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½é»²²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤¤¤«¤ËÀèÇÚÊý¤¬ÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éº£ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ä¤ê¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ºÙÅÄ¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ëÃöÄÍ·òÂÀ¡Ê39¡Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎMC¡£½é»²²Ã¤·¤¿11Ç¯¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£º£É÷¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥â¤¤´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÎáÏÂ¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¤È¤Æ¤â¥¨¥â¤¯¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤âÀÎ¤Î¤â¤Î¤«¤éº£¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¨¥â¥¨¥â¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¡¢³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤á¤µ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¾®´ØÍµÂÀ¡Ê30¡Ë¤Ï12Ç¯¸ø±é¤Ç¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£»ÒÌò½Ð¿È¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éµÒÀÊ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤Ç¥¥é¥¥é¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ÈÅÓÃæ¤«¤é»×¤¤»Ï¤á¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤ÀÇ¯·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Á´°÷¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤â¤¢¤ê¡Ö²Î»ì¤Ë¤â²ÎÀ¼¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ°À×¤ÈÎò»Ë¤È»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê±é½Ð¤Ç¡Ë±ê¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡£µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÃöÄÍ¡¢¾®´Ø¡¢ºÙÅÄ¤Î¤Û¤«ÀÄÌøÎÝÅÍ¡¢´äºêÍ§ÂÙ¡¢¿¢¸¶ÂîÌé¡¢ÂÀÅÄ¾ô¦¡¢¹ÃÈåæÆ¿¿¡¢ÆÁ±ÊÃÒ²ÃÍè¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢ÎÓÍ¥Âç¡¢ÅìÅçµþ¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¡¢Ê¡ºêÆáÍ³Â¾¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¾¾Åç¾±ÂÁ¡¢¿åÅÄ¹ÒÀ¸¡¢¹Â¸ýÂöÌð¡¢ËÜÅç½ãÀ¯¡¢»³ùõ¸÷¡¢ÅÏî´·½Í´¤âÅÐÃÅ¡£²áµî¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖÎòÂå¥Ï¥ó¥µ¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¢¥²¡¼¥à¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£