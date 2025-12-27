Image: 編集部

年末、SNSに一斉に流れはじめた「Apple Musicまとめ」や「Spotifyまとめ」。

でもこれって、もはやただの便利な「年末のまとめ機能」じゃない。私たちがどんなリズムで一年を過ごし、どんな感情に長く滞在していたかを、容赦なく可視化してくるログ装置。

というわけでギズモードでも、ライター＆編集部員にアンケートを実施。

それぞれのTOPアーティスト、アルバム、再生時間などとともに、その結果を見て何を思ったのか、どんな一年だったのか、数字の裏にあるナラティヴを、短いコメントで寄せてもらいました。

並んだのは、ヒットチャートでもトレンド分析でもない、それぞれの人生と音楽が交差した記録。2025年、あなたはどんな音楽と一緒に生きていましたか？

Screenshot: 佐孝仁司

Screenshot: 佐孝仁司

気に入った曲を延々とリピートして聴くタイプで、アーティスト単位で深くハマることはあまりなかったんですが、そんな中でも、アーティスト1位・2位のBig Thiefとサン・キル・ムーンは、満遍なくずっと聴いていた気がします（レディオヘッドは年に関係なく、もはやオールタイムで聴いている）。 どちらもフォーキーなサウンドが印象的なアーティストなので、今の自分がそういう響きを求めているのかもしれません。 Blood Orangeは新譜が本当に素晴らしく、アルバムを通して何度もリピート。サカナクションは家族も好きなので、車での移動中によく流していました。 ソング1位のNo Busesは、今いちばんハマっている日本のバンドです。以前から好きではあったのですが、新譜の『NB2』でゾーンに入った印象があり、更に惹かれました。 4位の「Surf's Up」はブライアン・ウィルソン訃報を受けてリピート。5位の『Holy, Holy』は、Steely Danとディズニーの悪役テーマが悪魔合体したような雰囲気が好きでした。 振り返ると、人生の痛みや愛、人や思い出の喪失といったテーマの曲が多く、「今の自分はこういうモードなんだなー」と再確認できました。 といっても、私生活で何かあったわけではないです（笑）！

（編集部・佐孝仁司 ）

Screenshot: トダサチコ via Spotify

自分を見失ったときや自分を否定したくなるとき、とにかく弱い気持ちに引っ張られそうなときは、いつも心にビヨンセを召喚してやりすごしてきました。その結果、再生時間がやばいことになりました。 「全世界のファン上位0.02%に入るってすごい！」って思ったんですが、上には4万人いるらしい。 今年4月、ビヨンセのワールドツアー初日ライブをLAまで観に行きました。彼女のライブを見たという現実が私にもたらしてくれたものが大きすぎたので、次のワールドツアーはヨーロッパ3都市以上行きたい所存。 98年のデスチャデビュー時からずっと大好き。わたしにとってビヨンセは、人生まるごとのナラティブ。今年も納得の1位でした。

（副編集長・トダサチコ）

Screenshot: ヤタガイ

Screenshot: ヤタガイ

今年はなんだか耳が疲れてしまい、優しい音楽をよくリピートしていた気がします。 一番よく聴いたのがmei ehara。今年出したアルバムが水みたいにスッと馴染むような、ずっと聴ける最高の作品だったので、遡って前のアルバムもたくさん聴きました。彼女の作品はアルバムTOP5に2作品もランクイン！年明けのワンマンライブも楽しみです。 一番聴いたI Am Robot And Proudのアルバムはやさし〜いエレクトロニカ。インストなので作業中に流しても気が散らなくておすすめです。 一方、トップソングはBPM早めのダンスミュージックが多いですね…。 今年はDJを何度かしたので、ダンスミュージックをいつも以上に聴いた気がします。どのアーティストもかっこいいのでぜひ聴いてみてください！

（編集部・ヤタガイ）

Screenshot: はらいさん

Screenshot: はらいさん

今年も大好きなアーティストの楽曲や印象に残った映画のサウンドトラックを沢山聴くことができました。 音楽関連の出来事だと、今年5月に映画音楽界の巨匠 ハンス・ジマー氏の来日公演を観に行けたのが本当に良い思い出で、半年経った今でもライブアルバムをずっと聴いています。 来年はお気に入りのアーティストがどんな新曲をリリースするのか、何度も繰り返し聞きたくなるようなサウンドトラックやゲームミュージックにいくつ出逢えるのか今から楽しみです！

（ライター・はらいさん）

Screenshot: 三浦一紀

Screenshot: 三浦一紀

基本的に90年代の音楽ばかり聴いてる感じ。ドライブの時にランダムで曲かけてることが多いので、似たような傾向の曲がかかりやすいかも。最近のお気に入りはホワイトスネイク（いまさら）。

（ライター・三浦一紀）

Screenshot: SUMA-KIYO

Screenshot: SUMA-KIYO

正直に言うと、ランキングを見たときは「あれ、この曲そんなに聴いてたっけ？」というのが最初の感想でした。 でも思い返してみると、昨年の紅白で聴いた藤井風の「満ちてゆく」がどこか心に残り、映画「国宝」にハマって小説版まで読み、余韻のまま挿入歌を繰り返し聴いていた時間が確かにありました。 いちばん再生していた「Lemuria」は、毎週聴いているラジオ番組で流れたのがきっかけで出会った曲。踊ってばかりの国の、哀愁を帯びたオルタナティブな響きが好きで、気がつくと選んで聴いていた気がします。 そして今年の頭、大好きだった the pillows が解散したのに、なぜかランキングには一曲も入っていない。たぶん、聴くと少し悲しくなるからだ…。 出来事や感情に寄り添うように、音楽がそばにあった一年だった気がします。

（ライター・SUMA-KIYO）

Screenshot: 長谷川賢人

2025年はヴィジュアル系（V系）にハマり倒した1年で、中でも「甘い暴力」というバンドを熱心に追いかけました。春のツアーで全国18箇所・20公演に行ったのは超良い思い出。結果、今年は全公演参戦（全通！）も果たしておりました。 甘い暴力はロックをベースに、乗れたり暴れたりキュートでキャッチーだったりと、ジャンルなんでもアリのミクスチャー感が楽しい、まさに「V系ならでは」の体験があります。 彼ら自身のバンドへの向き合い方、醸し出る漢らしさ、全てのライブでセットリストを変えるファンサービス、フロントマンのボーカル「咲」の強く熱いメッセージなど、追えば追うほどの好きな要素が見つかりました。 V系シーン自体も熱くなってきている感覚は個人的にあり、「なんか最近面白いバンドないなー」って方に、良い出会いがあるかもです！ ぜひ掘ってみてください！

（編集・長谷川賢人）