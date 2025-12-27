置くだけでおしゃれーーーッッ♡【Francfranc】で買いたい「日用雑貨」

お部屋をおしゃれ空間にするなら【Francfranc（フランフラン）】の「日用雑貨」がおすすめ。ほかには無いようなデザインや、見ているだけで幸せな気分になりそうな特別感のあるアイテムがラインアップ。長く販売されている定番商品をご紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。

シンプルだけどこだわりあり「ティッシュボックス」

そのまま置くと生活感が出てしまうティッシュは、おしゃれなケースに入れておくのがおすすめ。@risa_.pianoさんのイチオシは、立体感のあるデザインが特徴の「エンボス ティッシュボックス アイボリー」です。上部と下部が異なるデザインになっていて、蓋を取り外してティッシュを入れることができます。デザインが凝っているので、高見えしそう。価格は\3,200（税込）です。

ギフトにもおすすめ「大理石コースター」

毎日使うものを、ちょっぴりぜいたくな雰囲気のものに変えるだけでお部屋が一気におしゃれ見え。気分も上がりそうです。こちらの「マルモア コースター」は、大理石と真鍮の異素材を組み合わせた1品。しっかりと重さがあるので、コースターとしてだけでなく、ディフューザーなどの雑貨を置くのもおすすめ。@risa_.pianoさんも「高級感でて気分あがる」と大絶賛。色違いをセットにして贈り物にも重宝しそうです。価格は1つ\750（税込）です。

ラクが1番「かぶせるだけのティッシュケース」

@risa_.pianoさんが「リピ買いしてる愛用品」だというこちらは、ティッシュの箱にかぶせるだけでおしゃれ見えが叶う「プリーレ ティッシュカバー アイボリー」です。ティッシュの交換が面倒だとそのうち使わなくなってしまうという方にぴったり。カポッとかぶせるだけなので、交換もらくらく。手間になりません。販売価格は、\1,900（税込）です。

上級者っぽい「アートボード」

淡いピンクに葉っぱの影が映っているようなデザインがおしゃれなこちらは「アクリルアートボード L ベージュ」です。高さ40cm・幅30cmの大きめサイズで、置くだけでお部屋の雰囲気が変わりそう。優しい色合いで主張しすぎないので、ベッドルームのような落ち着きたい場所にもマッチしそうです。販売価格は\3,000（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A