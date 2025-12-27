ÂçÃ«¿·CM¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÄÆüËÜ´ë¶È¤Ë½¸¤Þ¤ë¾Î»¿¡¡LA¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖOh¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºµé¡×¤È¹âÉ¾²Á
JAL¤ÎCM¤ËÅÐ¾ì¡Äµï¹ç¤¤»Â¤ê¤Ç¡Ö¤¤¤¶¾¡Éé¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡È»ø¡É¤ËÂçÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤ëCM¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤À¡£ÂçÃ«¤È¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤¬ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºµé¡×¡Ö·ãÇ®¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©¿¥¸Ó»Ñ¤ÎÂçÃ«¤Î¸å¤í»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCMÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö»ø¤è¡¡ºÆ¤Ó¡¢À¤³¦¤Ø»Â¤ê¹þ¤á¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬Åá¤òÈ´¤¤¤Æµï¹ç¤¤»Â¤ê¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤¶¾¡Éé¡×¤È¤Î¸ý¾å¤ÇÄù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£JAL¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢WBC¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤À¡£
¡¡¤³¤ÎCM¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£¸ø¼°X¤Ç¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬ºî¤Ã¤¿2026Ç¯WBC¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¹¹ð¤Ç¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥µ¥à¥é¥¤¤ËÊÑ¿È¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢Æ°²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Î¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¤¬ÏÀÉ¾¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºµé¤Î¶¼°Ò¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈà¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡£Åá¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤CM¤Ë¤¸¤é¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¤Ï¡¢µï¹ç¤¤»Â¤ê¤Î½Ö´Ö¡ÖOhhhh¡ª¡¡¥ª¥Û¥Û¥Û¡ª¡¡Yoooo¡ª¡¡Èà¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¡£¡ÖÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Àµ¼°¤Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î2026Ç¯WBC¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é1Æü¤â·Ð¤¿¤º¡¢¤³¤Î·ãÇ®¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡26Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¤¦¤Á8¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÂçÃ«¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹»á¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÆüËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤Ï2023Ç¯Âç²ñ°Ê¹ß¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ï¤½¤ì¤ò´°àú¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÃ«¤¬¸«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
