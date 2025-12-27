°æ¾å¾°Ìï¡¢¥Ô¥«¥½ÀïÁ°¤Ë¡È²£¤ä¤ê¡É¡¡¹µ¼¼¤Ç¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë»ØÅ¦¢ª¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¹³µÄ¤â´¬¤¤Ê¤ª¤·
°æ¾å¾°ÌïVS¥Ô¥«¥½
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê55.34¥¥í°Ê²¼¡Ë4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£»î¹çÄ¾Á°¡¢¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´¬¤¤¤¿°æ¾å¤Ë»×¤ï¤Ì¡È²£¤ä¤ê¡É¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¼ê¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´¬¤½ª¤¨¤¿°æ¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃí°Õ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡¢±ÑÂç¼ê¥×¥í¥â¡¼¥È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¼Ò¤Î¸ø¼°X¤¬ÉñÂæÎ¢¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÃËÀ¤«¤é¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡£Ã±½ã¤Ê¤³¤È¤À¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò3ËÜ¡¢¥¬¡¼¥¼¡¢¥Æ¡¼¥×¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÎÉã¡¦¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤¬ÄÌ¤é¤º¡¢°æ¾å¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Û¤É¤¤¤Æ´¬¤¤Ê¤ª¤·¤¿¡£¸å¤í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶²ñÄ¹¤âº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
