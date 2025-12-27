アニメ『名探偵コナン』、30周年を彩るスペシャル企画のラインナップ一挙解禁 10年ぶりの2時間スペシャルも！
アニメ『名探偵コナン』の30周年を彩るスペシャル企画のラインナップが一挙解禁された。10年ぶりとなる2時間スペシャル、鳥人間コンテストとのコラボエピソード制作が決定し、新エンディングアーティストの倉木麻衣よりコメントが到着。さらに、Jリーグとのコラボに影山優佳が出演することが決定した。
【動画】新一がコナンになる前の物語を描く「工藤新一水族館事件」PV
テレビアニメ『名探偵コナン』は、1996年1月8日の放送開始から1100話を超え、2026年にいよいよ放送30周年を迎える。節目の年を目前に控えた12月27日、公式YouTubeにて『アニメ名探偵コナン 30周年の情報解禁（ヘッドライン）〜2026年が楽しみすぎてバーローSP〜』が生配信された。
番組には、片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅといったコナン好きメンバーが集結。アニメ30周年を彩るスペシャル企画の数々が一挙に発表された。「10年ぶりとなる2時間スペシャルの制作決定」や「鳥人間コンテストとのコラボエピソード制作決定」など、注目の情報が次々と明かされ、さらに「Jリーグとのコラボ企画」が発表された際には、生配信中に影山優佳へ出演オファーが直接伝えられた。
盛りだくさんの内容が発表されたが、まだ水面下では新たな企画も進行中だという。アニメ『名探偵コナン』30周年から、今後も目が離せない展開が続きそうだ。なお、『アニメ名探偵コナン 30周年の情報解禁（ヘッドライン）〜2026年が楽しみすぎてバーローSP〜』は、YouTubeおよびTVerにてアーカイブ配信されている。
■「工藤新一水族館事件」PVが解禁
30周年の幕開けを飾る1時間スペシャル「エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」のPVが解禁された。高校生探偵・工藤新一が、黒ずくめの組織によって“江戸川コナン”になる前の出来事を描く物語で、あの日へとつながる重要なエピソードが明かされる。放送は2026年1月3日16時30分から（一部地域を除く）。通常とは放送時間が異なるため、視聴の際は注意が必要だ。
■『名探偵コナン スペシャル・コンサート2026』横浜と神戸で開催決定
2026年春、テレビアニメ放送30周年を記念して、さらにパワーアップした『名探偵コナン スペシャルコンサート』の開催が決定した。公演は、2026年4月17日・18日にKアリーナ横浜、5月23日・24日にGLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）で行われる。アニメ放送30年の軌跡を振り返りながら、ファンへの感謝を込めて届けられる本公演では、スペシャル映像とオリジナル編成によるオーケストラ＆バンドの演奏が融合。横浜・神戸の2都市で、シリーズの魅力を余すことなく堪能できるステージが展開される。
■2026年春頃より、各有料配信プラットフォームで最新話順次配信決定
これまで有料配信プラットフォームでは最新話から一定期間を経たエピソードのみが配信されていたが、2026年春からは地上波放送後、最新話が順次視聴可能となる予定だ。
■3年ぶり、Jリーグとのコラボエピソード制作決定
2023年の「Jリーグ決戦の舞台裏」以来、3年ぶりとなるコラボエピソードの制作が決定した。コナンファンでありサッカー好きとして知られる影山優佳の出演も決定している。放送時期は現時点では未定となっている。
■新エンディングアーティストは倉木麻衣
2026年1月10日放送回からの新エンディングテーマに、倉木麻衣が起用されることが決定した。2000年の「Secret of my heart」以来、長きにわたり『名探偵コナン』とタッグを組んできた倉木は、2017年に「同一アーティストによるアニメシリーズ最多テーマソング記録」としてギネス世界記録にも認定されている。今回の新曲「TOWA 〜永久に風に乗る〜」は、シリーズ通算28曲目となり、長年にわたり作品を彩り続けてきた彼女の新たな一章となる。
■「鳥人間コンテスト」とのコラボエピソード制作決定
滋賀県の琵琶湖を舞台に、人力飛行機の飛距離を競う夏の風物詩「鳥人間コンテスト」とのコラボエピソードが制作されることが決定した。脚本を手がけるのは、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』や『ハロウィンの花嫁』を担当した大倉崇裕。コナンが鳥人間コンテストの会場を舞台に、どのような事件に巻き込まれるのか注目が集まる。放送時期は未定となっている。
■10年ぶりに2時間スペシャル制作決定
2016年の「エピソード“ONE” 小さくなった名探偵」以来、10年ぶりとなる2時間スペシャルが、完全オリジナルストーリーとして制作されることが決定した。脚本を手がけるのは、劇場版『隻眼の残像（フラッシュバック）』や『黒鉄の魚影（サブマリン）』を担当した櫻井武晴。タイトルは「30号殺人事件」と発表されており、放送時期は未定となっている。
※倉木麻衣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■倉木麻衣
名探偵コナン公式YouTubeをご覧の皆さん、2026年1月10日から放送のエンディングテーマを担当させていただくことになりました。今回の曲のタイトルは「TOWA 〜永久に風に乗る〜」で、友情や愛情など様々な繋がりを感じられるような、希望を思い浮かべられるようなテーマになっていて、新一くんと蘭ちゃんの人間模様にも重なる部分があるんじゃないかなって思っています。そして初めて作曲にもチャレンジさせていただいたので、よかったら聞いていただけると嬉しいです。
そして、まもなくテレビアニメ『名探偵コナン』が30周年を迎えるということで、本当におめでとうございます！ これからもコナンファミリーとして、みんなと一緒に大好きな『名探偵コナン』を応援し続けていけたらいいなと思います。一緒に応援していきましょう！
