¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÇÐÍ¥¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡×£²£°¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¡¡ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡ÖÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃöÄÍ·òÂÀ¡¢¾®´ØÍµÂÀ¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤Î½êÂ°ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö£Á£í£õ£ó£å¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡£²£°£ô£è¡¡£Á£î£î£é£ö£å£ò£ó£á£ò£ù¡¡£Õ£Ì£Ô£Ò£Á¡¡£È£Á£Î£Ä£Ó£Ï£Í£Å¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£²£°£²£µ¡¡¡È£Ú£Å£Ò£Ï¡É¡×¡Ê¥Ï¥ó¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Î¸ø³«·Î¸Å¤¬£²£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°£°£µÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç£µ£°¶Ê°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¡È£Ú£Å£Ò£Ï¡É¡×¤Ë¤Ï£²£°¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ°ìÅÙËë¤ò²¼¤í¤¹¥Ô¥ê¥ª¥É¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃöÄÍ¤Ï¡Ö£È£Á£Î£Ä£Ó£Ï£Í£Å¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥â¤¤¡¢¥¨¥â¥¨¥â¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ¤Ï¡Ö£²£°¼þÇ¯¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚÊý¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡Ö£È£Á£Î£Ä£Ó£Ï£Í£Å¡¡£Ì£É£Ö£Å¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾®´Ø¤Ï¡ÖÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÀÄÌøÎÝÅÍ¡¢´äºêÍ§ÂÙ¡¢¿¢¸¶ÂîÌé¡¢ÂÀÅÄ¾ßç¡¢¹ÃÈåæÆ¿¿¡¢ÆÁ±ÊÃÒ²ÃÍè¡¢¿·¸¶ÂÙÍ¤¡¢ÎÓÍ¥Âç¡¢ÅìÅçµþ¡¢Ê¼Æ£¸ù³¤¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¡¢Ê¡ºêÆáÍ³Â¾¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¾¾Åç¾±ÂÁ¡¢¿åÅÄ¹ÒÀ¸¡¢¹Â¸ýÂöÌð¡¢ËÜÅç½ãÀ¯¡¢»³粼¸÷¡¢ÅÏî´·½Í´¤é¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£·ÆüÌë¡¢£²£¸ÆüÃëÌë¤ÎÁ´£³¸ø±é¡££²£¸Æü¤ÎÌë¸ø±é¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£