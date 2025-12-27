アミューズの“ハンサムライブ”20年で幕 細田佳央太＆猪塚健太＆小関裕太ら意気込み「歴史を感じる公演になる」
芸能事務所・アミューズ所属の俳優による恒例のファン感謝祭『Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”』のゲネプロ取材会が開かれた。2005年から始まった“ハンサムライブ”は今年で20年の歴史に幕を閉じる。集結した“ハンサム”たちが意気込みを語った。
【写真】ハンサムぞろい！ポーズを決める小関裕太&細田佳央太&猪塚健太
ハンサムライブと呼ばれるこのイベントは27日、28日の2日間、神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで開催される。
今年は20周年にして一度歴史に幕を下ろす集大成のイベント鳴る。青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光（※崎＝たつさき）、渡邊圭祐の22人（50音順）が出演する。
細田は「20周年という場所に立たせていただけるのは、恵まれているなと改めて感じる」と感慨深げ。猪塚は「みなさんの思いを背負って楽しいライブにしたい」と意欲を示した。
小関は「気合が入った歴史を感じる公演になるので楽しみにしてほしい」と話し、最後に出演者全員で「よろしくお願いします」と声をそろえた。
