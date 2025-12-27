Á°ÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦º£±Ê¸×²í¤¬¥×¥í½é¹õÀ±¡¡ÄËº¨¥À¥¦¥óµÊ¤·1¡½2È½ÄêÉé¤±¡¡¡ÈÆüËÜÀªÁ´¾¡¡É¤Ê¤é¤º
¡¡¡þ¥é¥¤¥Èµé¡¡Á°ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦º£±Ê¸×²í(Âç¶¶)¡ã10²óÀï¡äWBO¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé10°Ì ¥¨¥ê¥É¥½¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢(¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Á°ÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Îº£±Ê¸×²í¡Ê26¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¥×¥í10ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé10°Ì¥¨¥ê¥É¥½¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê31¡á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ë1¡½2¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥µ¥¦¥¸¶½¹Ô¤ÇÆüËÜÀª¤Î¡È2ÈÖ¼ê¡É¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Á´¾¡¤Ç¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤ä±ó¤¤µ÷Î¥¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼ÂÐ·è¡£º£±Ê¤Ï4²ó¡¢¤ä¤äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤È¥Õ¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÅö¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¤òºï¤Ã¤¿¤¬¡¢·èÄêÂÇ¤òÂÇ¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢8²ó¤ËÎ¾Â¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊÖ¤·¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤Æ¥×¥í½é¤Î¥À¥¦¥ó¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤â²¿ÅÙ¤«¥Õ¥Ã¥¯¤ò¸ú¤«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡9²ó¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇÉ¡·ì¤ò½Ð¤·¡¢ºÇ½ª10²ó¤âº¸¤òÈïÃÆ¤·¤Æ´é¤¬¤Ï¤ì¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï1¿Í¤¬95¡½94¤Çº£±Ê¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê2¿Í¤Ï¥¬¥ë¥·¥¢¤Î96¡½93¡¢95¡½94¡£·ë²ÌÅª¤Ë8²ó¤Î¥À¥¦¥ó¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£¶½¹Ô¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÊÆ¥ê¥ó¥°»ï¤Ï¸ø¼°X¤Ë¡ÖUPSET¡ÊÈÖ¶¸¤ï¤»¡Ë¡ª¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤ÏÅö½é¡¢WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé3°Ì¤Î¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê30¡á¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î¾å½Ü¤ËÁê¼ê¤¬¥¬¥ë¥·¥¢¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ¨¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ç¡¢ÃæÎÌµé¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¼ºÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤â¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³¬µé¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸·¤·¤¤¤À¤±¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤·¤«¹Ô¤¯¥ä¥Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ10´§¤Îº£±Ê¤Ï22Ç¯6·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯9·î¤ËÂ¼¾åÍºÂç¡Ê26¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤È¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤ÆÆüËÜ¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢10·î¤Ë²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£