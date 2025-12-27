クリスマスに行きたい「大阪府の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「妙見山スカイライン」を抑えた1位は？
寒さが本格的になる12月は、車内からゆったりと季節の移ろいや夜景を眺めるドライブデートが人気を集めています。心温まるクリスマスのひとときを彩る、一度は訪れてみたい魅力あふれるスポットが揃いました。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「大阪府の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：妙見山スカイライン（能勢町〜兵庫県境）／51票2位にランクインしたのは、大阪北部の能勢エリアを走る「妙見山スカイライン」です。北摂の豊かな自然を身近に感じられるワインディングロードは、ドライブそのものを楽しみたい方に最適。冬の澄んだ空気の中での山頂付近からの展望は素晴らしく、遠く大阪湾方面まで見渡せることもあります。クリスマスに都会を離れ、清々しい空気とパノラマビューを堪能したい人におすすめのコースです。
回答者からは「冬には白銀が広がり、山に囲まれた大自然の中をドライブするのは最高です」（60代男性／兵庫県）、「妙見山スカイラインは、大阪とは思えないほど自然が豊かで、冬の澄んだ空気の中で見る山々の景色が美しいからです。標高が高いため夜景もよく見え、クリスマスの時期は特に空気が澄んでいるので遠くまで見渡せます。道中は静かで落ち着いた雰囲気があり、都会の喧騒から離れてゆっくりドライブしたい時にぴったりです。冬の冷たい空気と山の景色が相まって、特別な雰囲気を楽しめます」（40代男性／北海道）、「スカイライン終点の展望台からの眺めが絶景だから」（30代女性／栃木県 ）といった声が集まりました。
1位：箕面公園周辺ルート（箕面大滝方面）／75票1位は、大阪が誇る名勝「箕面公園周辺ルート」でした。目的地となる「箕面大滝」は、落差33mの迫力が冬の澄み切った空気の中でより一層際立ちます。大阪市内からのアクセスが抜群でありながら、本格的な自然を満喫できるのが最大の魅力。周辺の散策と合わせたドライブは、クリスマスの昼下がりに健康的なデートを楽しみたい層から不動の人気を集めました。
回答者からは「冬でも澄んだ空気の中で箕面大滝や山々の景色を楽しめ、自然豊かな景観をドライブしながら満喫できるからです。周辺には散策スポットも多く、家族やカップルで冬の特別なドライブを楽しむのにぴったりです」（40代女性／千葉県）、「市街地から近いにもかかわらず、森に包まれた渓谷の景色が広がり、冬の澄んだ空気の中では静かで幻想的な雰囲気を楽しめるから」（40代男性／大阪府）、「冬の澄んだ空気の中で滝と自然の静けさを感じられて、落ち着いたクリスマス気分を味わえるから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)