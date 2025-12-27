専門店級の味が200円台…！【カルディ】マニアが2025年に買ってよかった「ベストバイ」4選
カルディ「2025年ベストバイ」4選！
世界各国の食材や飲み物を取り扱う人気の輸入食品店「カルディ」。今回はカルディマニアでフードライターの筆者が、2025年に「本当に買ってよかった」と感じた4品をご紹介します。
1. 「ブランデーマロン」267円
カルディで毎年秋から冬にかけて発売されている「ブランデーマロン」267円（税込）。筆者は2025年9月ごろに出会って以来、間食用のおやつとして頻繁に購入しているベストバイです。
袋の中には、甘くてほんのりブランデーが香るむき栗がたっぷり。原材料は栗、砂糖、洋酒、香料のみで、余計な添加物が極力入っていない点も魅力です。
2. 「麻辣湯」289円
今年新たに発売されたカルディオリジナルの「麻辣湯」289円 （税込）。2025年の新語・流行語にも選出された「麻辣湯（マーラータン）」ですが、専門店に行かなくても、自宅で専門店レベルの味わいが楽しめる筆者のベストバイです。
中国・四川省ピーシェンで長期熟成される特別な豆板醤「ピーシェン豆板醤」やスパイスを使用した麻辣湯の素。好きな具材と水300gを入れて煮込むだけで、できたての麻辣湯が完成します。
食べてみると、自分で作ったとは思えないほどのお店レベルの味わい。しっかりとした辛さがありつつもコクと奥行きのある味で、箸が止まらなくなるおいしさです。
3. 「オールドエルパソ フラワートルティーヤ」753円
続いては、手軽にメキシコ料理のタコスが楽しめる「オールドエルパソ フラワートルティーヤ（8枚）」753円（税込）。
これさえあれば、好きな具材をのせるだけで本格的なタコスが楽しめます。生地そのものがおいしく、ベストバイに選びました。
炒めたひき肉にレタス、トマト、チーズ、サルサソースを加えて巻けば、定番のタコスが完成します。ほかに、フルーツや生クリームを巻いてスイーツ風にするのもおすすめ。
具材を用意しておうちでタコスパーティーをしたところ、とても盛り上がりました。程よくやわらかく、もちっとした生地の食感が絶品です。
4. 「ガーデンティー レモングラスバタフライピー」398円
カルディのドリンクの中で、2025年に「本当に買ってよかった」と感じたベストバイは「ガーデンティー レモングラスバタフライピー 10p」398円（税込）です。
原材料は、レモングラスとバタフライピーのみ。無添加で安心して飲めるところがいいですし、何より味がよくておいしいです。
ひと口飲むと、レモングラスの爽やかな風味が広がり、ホッとする味わい。レモンを加えると、青色からピンク色に変化する見た目の楽しさも魅力です。
甘さがほしいときは、はちみつを加えるのがおすすめ。たまに売り切れていることもあるので、見つけたときには即買いしてほしい逸品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て、2025年に「カルディ」で購入したものです。気になる商品がありましたら、ぜひ来年のお買い物の参考にしてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」「販売終了」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)