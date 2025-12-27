Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬3Ç¯Ï¢Â³4¶¯¡¡½à·è¾¡¤Ï²Æ¤Î²¦¼Ô¤È·ãÆÍ¤Ø¡¡¡ÖÄ»¼è¾ëËÌ¤µ¤ó¤òÅÝ¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê81¡½67ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê27Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ë1ÌÌ¤À¤±Àß¤±¤é¤ì¤ë±É¤¨¤¢¤ë¥á¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤Ç¡¢ÃË»Ò¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬Æ±¹»¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£ÅÚ±ºÆüÂç¤òÁê¼ê¤Ë81¡½67¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£4¿Í¤¬2·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁØ¤Î¸ü¤µ¤â¼¨¤·¤¿´°¾¡¤À¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¼õ¤±»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¤ò·è¤á¤Æ¼é¤ë¥¾¡¼¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢°ì»þ5ÅÀ¤ÎÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö¹¶·â¤Ç¾¯¤·¥ê¥º¥à¤¬ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÊÒÊ÷´ÆÆÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇòÃ«¡Ê1Ç¯¡Ë¤é¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢Âè2Q¤Ë¤Ï22¡½14¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£12ÆÀÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤Ç¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µÈ²¬¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö±¿Æ°ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¡¢¿ë¹Ô¤â¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÇòÀ±¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡28Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î·è¾¡¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£8¶¯¤Ë½ª¤ï¤ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿à²Æ¤Î²¦¼Ôá¤È¤Î·èÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò¸«¼é¤Ã¤¿µÈ²¬¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÄ©¤à¡£¡ÖÄ»¼è¾ëËÌ¤µ¤ó¤òÅÝ¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤¿¤®¤é¤»¡¢¾¡Éé¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë