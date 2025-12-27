◇THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」が27日にサウジアラビアで開催された。米ボクシング専門誌リングマガジンは公式X（旧ツイッター）でメインイベントに出場する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）がバンテージチェックで注意される場面があった

メインで尚弥は、WBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）の挑戦を迎え撃つ。

しかし試合前にアクシデントが起こった。リングマガジンのXでは、尚弥のバンテージチェックの様子を動画で投稿。バンテージチェック中に、左手のバンテージが終わると、バンテージの巻き方で注意を受けた。まさかの出来事に、尚弥と大橋秀行会長も呆れた表情を見せた。結果的には最初から巻き直す流れとなった。

ネットでは「強すぎてバンテージチェックに疑問を持ったのか！？」「くだらない言いがかりつけて動揺作戦かな」「あまり怒らせない方がいいぞ」「揉めた感じかな？」「アウェイってやな感じ」「怒りのボルテージは上がった」「鬱陶しいな…」など困惑の声が上がった。