¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê12·î22Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¿¥ß¥·¥¬¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥é¥Ô¥Ã¥º¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ©¤±´¶¤¹¤´¤¤ ¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡ÉºÝÎ©¤ÄÂçÃÀ°áÁõ
¡¡¸µ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¥á¥Ã¥·¥å°áÁõ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈºÝ¤É¤¤Áõ¤¤¤Ë²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢°ø±ï¿¼¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¥Þ¥¤¥¯°ìËÜ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÀú¤êÅÝ¤·¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤¬¡¢½ÉÅ¨¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥ê¥ó¥Á¤È¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÂÐÖµ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ïºã¤¨¤Ëºã¤¨¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ÏÆ©¤±´¶¤¬¶¯¤¤Çò¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥¿¥¤¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¡¢¸µ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ë¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿ÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ä¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤¹¤ë²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Þ¥¥·¥ó¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ë3²ó¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¡Ö3¾¡0ÇÔ¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÀïÀïÀÓ¤ò½â¤ËÄËÎõ¤ÊÈéÆù¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£³Ê¾å¤òÁê¼ê¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤Æ²¡¹¤¿¤ëÀú¤ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤Éþ¤À¤Êw¡×¡Ö¤¹¤²¤¨Èþ¿Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡×¤ÈÁõ¤¤¤äÐÊ¤Þ¤¤¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Þ¥¥·¥ó³ÐÀÃ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Èà½÷¤ÎµÞÀ®Ä¹¤È»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë
