¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ª¡×¤È¶âÈ±»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ã¡ª¡×¶âÈ±¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿À¥¸ÍÄ«¹á
¡¡¡ÖËÁ¸±¤·¤Æ¤ß¤¿ ¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿À¥¸Í¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÈ±¤ò¡Ö¥Á¥é¥Ã¤È¤À¤±¡×ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
