川崎Fから湘南にレンタル移籍していたMFゼ・ヒカルドが母国クラブへ「皆様からいただいた優しさと声援は決して忘れません」

川崎Fから湘南にレンタル移籍していたMFゼ・ヒカルドが母国クラブへ「皆様からいただいた優しさと声援は決して忘れません」