川崎Fから湘南にレンタル移籍していたMFゼ・ヒカルドが母国クラブへ「皆様からいただいた優しさと声援は決して忘れません」
川崎フロンターレは27日、湘南ベルマーレに期限付き移籍していたMFゼ・ヒカルド(26)がレンタル期間満了に伴い、来季はクルーベ・ド・レモ(ブラジル)に完全移籍すると発表した。
ブラジル出身の同選手は、昨年1月に母国のトンベンセから川崎Fに完全移籍で加入。今季は湘南に期限付き移籍し、J1リーグ戦7試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MFゼ・ヒカルド
(ZE RICARDO)
■生年月日
1999年2月3日(26歳)
■出身
ブラジル リオデジャネイロ州
■身長/体重
180cm/72kg
■経歴
フルミネンセ(ブラジル)-ボアビスタ(ブラジル)-ロンドリーナ(ブラジル)-ボアビスタ(ブラジル)-トンベンセ(ブラジル)-ゴイアス(ブラジル)-トンベンセ(ブラジル)-川崎F-湘南-川崎F
■出場歴(国内)
J1リーグ:18試合
リーグカップ:2試合
天皇杯:3試合
■コメント
▽川崎F側
「川崎フロンターレの皆様へ
これまで温かいご支援と心遣いをいただき、心から感謝しています。新たな道へ進むことになりますが、皆様からいただいた優しさと声援は決して忘れません。本当にありがとうございました。」
▽湘南側
「湘南ベルマーレで過ごした時間は、自分にとってかけがえのないものです。
日々の練習や試合を通して、多くの経験と学びを得ることができました。
ここで出会えたすべての方々に感謝しながら、次のステージでも自分らしく挑戦していきます。
本当にありがとうございました。」
