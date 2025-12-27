　川崎フロンターレは27日、湘南ベルマーレに期限付き移籍していたMFゼ・ヒカルド(26)がレンタル期間満了に伴い、来季はクルーベ・ド・レモ(ブラジル)に完全移籍すると発表した。

　ブラジル出身の同選手は、昨年1月に母国のトンベンセから川崎Fに完全移籍で加入。今季は湘南に期限付き移籍し、J1リーグ戦7試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MFゼ・ヒカルド

(ZE RICARDO)

■生年月日

1999年2月3日(26歳)

■出身

ブラジル リオデジャネイロ州

■身長/体重

180cm/72kg

■経歴

フルミネンセ(ブラジル)-ボアビスタ(ブラジル)-ロンドリーナ(ブラジル)-ボアビスタ(ブラジル)-トンベンセ(ブラジル)-ゴイアス(ブラジル)-トンベンセ(ブラジル)-川崎F-湘南-川崎F

■出場歴(国内)

J1リーグ:18試合

リーグカップ:2試合

天皇杯:3試合

■コメント

▽川崎F側

「川崎フロンターレの皆様へ

これまで温かいご支援と心遣いをいただき、心から感謝しています。新たな道へ進むことになりますが、皆様からいただいた優しさと声援は決して忘れません。本当にありがとうございました。」

▽湘南側

「湘南ベルマーレで過ごした時間は、自分にとってかけがえのないものです。

　

日々の練習や試合を通して、多くの経験と学びを得ることができました。

　

ここで出会えたすべての方々に感謝しながら、次のステージでも自分らしく挑戦していきます。

　

本当にありがとうございました。」