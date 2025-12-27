J3→J1へ! 福岡が北九州DF山脇樺織を完全移籍で獲得「僕の走りでみなさまの心を揺さぶるような感動を」
アビスパ福岡は27日、ギラヴァンツ北九州からDF山脇樺織(25)が完全移籍で加入すると発表した。
山脇は2023年に同志社大から北九州へ加入。今季J3リーグ戦ではチーム最多タイの36試合に出場し、3ゴールを記録した。キャリア初のJ1挑戦となる。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF山脇樺織
(やまわき・かおる)
■生年月日
2000年12月17日(25歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
179cm/71kg
■経歴
田園調布SC-東急SレイエスFC-関東一高-同志社大-北九州
■出場歴
J3リーグ:77試合4得点
リーグカップ:1試合
天皇杯:4試合
■コメント
▽福岡側
「アビスパ福岡に関わるすべてのみなさま、はじめまして。山脇樺織です。
歴史あるこのクラブの一員に加われることを誇りに思います。
僕の走りでみなさまの心を揺さぶるような感動を与えられるよう、そして勝利にこだわれるように体現してまいります。
強く愛される選手になれるように。
よろしくお願いいたします。」
▽北九州側
「練習参加で池元さんに初めてミクスタへ連れて来ていただいた時の高揚感は3年経った今でも昨日のことのように覚えています。このピッチに立って活躍するんだと意気込んでこのクラブに入りました。
ほとんど試合に絡めず、苦しんだ1年目。
そんな中、何時間でも居残り練習に付き合ってくれたコーチやマネージャー。それは2年目、3年目で出逢ったコーチの方々も僕の成長のために付き合い、時には叱って、時には優しく声をかけてくれてアドバイスをくださいました。心から感謝しています。
自分のミスで大事な試合に負けることを経験した2年目。
救ってくださったのは僕の背中を押し続けてくれたギラヴァンツ北九州ファミリー全員でした。
『樺織なら大丈夫だよ』この言葉に救われて今の自分がいます。
幼稚園から始めたサッカー。
大学まで自分のためだけにしかサッカーをしてこなかった僕が誰かのためにサッカーをするなんて思ってもいませんでした。
『週末にギラヴァンツ北九州が試合に勝つだけで次の1週間はずっと幸せな気持ちで仕事ができるんだよ。』と教えてくれました。
そんなファン・サポーターのためにがむしゃらに貪欲に表現しようと決めて毎回ピッチに入っていました。
温かく美味しいご飯を食べさせてくれたご飯屋さん、いつも笑顔で迎えてくれてたくさんおしゃべりしてくれたコーヒー屋さん、身体の不調を治してくれた先生方、何不自由なくサッカーに集中する環境を作ってくださったスポンサーの皆様、僕が出逢った北九州に関わるすべての皆様に感謝いたします。
3年間本当にありがとうございました。
北九州のみんなが大大大好きです。
いつかみんなからもらった愛をお返しできるように。
北九州でもらった愛を胸に、チャレンジしてきます!
行ってきます!」
