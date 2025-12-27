¡ÚÄÌ¹Ô»ß¤á¡ÛÂ¿½Å¾×ÆÍ»ö¸Î¤Î½èÍýÂ³¤¯¡¡´Ø±ÛÆ»¡¦ÅòÂôIC-·îÌëÌîIC´Ö¡¡ÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤Î¤á¤ÉÎ©¤¿¤º¡Ú¿·³ã¡¦27Æü¸á¸å7»þ¡Û
´Ø±ÛÆ»¤Ç26ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Â¿½Å¾×ÆÍ»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅòÂô£É£Ã¤«¤é·²ÇÏ¸©¤Î·îÌëÌî£É£Ã¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ò½ü¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
27ÆüÄ«¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤Ç¤Ï»ÔÌ±¤¬Àã¤«¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÔÌ±
¡Ö¡Ê¤¤Î¤¦¤«¤éÀÑ¤â¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ë£±£°£ã£í¤«¤é£±£µ£ã£í¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼Ö¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¤Î¤Ç½ÐÆþ¸ý¤Î³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28ÆüÄ«6»þ¤Þ¤Ç¤Î¹ßÀãÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¤ÏÃæ±Û¤È²¼±Û¤Î»³±è¤¤¤Ç10£ã£í¤«¤é20£ã£í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26ÆüÌë¡¢´Ø±ÛÆ»¤Î¿å¾å£É£ÃÉÕ¶á¤Ç¼Ö£¶£·Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÅòÂô£É£Ã¤«¤é·îÌëÌî£É£Ã´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç
ÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¡¢27Æü¸á¸å7»þ¤Î»þÅÀ¤Ç²ò½ü¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
£Î£Å£Ø£Ã£ÏÅìÆüËÜ¤Ï¡¢´Ø±ÛÆ»¤òÍøÍÑ¤·¤¿³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¿®±ÛÆ»¤äÈØ±ÛÆ»¤Ø¤Î±ª²ó¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
