¡¡ÍèÇ¯1·î8Æü¡¢Zepp Shinjuku¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤ë5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö.BPM¡Ê¥É¥Ã¥È¥Ó¡¼¥Ô¡¼¥¨¥à¡Ë¡×¤ÎÆüÆîÀéÊæ¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£½é¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe .BPM WONDER¡×¤ò·È¤¨¡¢ÀáÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤«¤¦¶»Ãæ¤ò¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ®¸ùÃÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡É¸½¼Â¤ÎÆ÷¤¤¤¬Ç»¤¤¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ²ò¶Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ê¿Á³¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·µ¬¤Î¿Í¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿±þ±ç¥Á¥±¥Ã¥È150Ëç´°Çä¤Ø¸þ¤±¤¿º«Ãî¿©´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡ÇÛ¿®¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ý¤Ø±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥¿¥é¥ó¥Á¥å¥é¡¢¥µ¥½¥ê¡¢¥ß¥Î¥ï¡¼¥à¡¢¥³¥ª¥í¥®¡½¡½¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤ÏÍÄÃî¤À¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþÁ°¤Ë¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ö¤â¤Ê¤²¤Ë¸À¤¦¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Áª¤ÖÀï½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤ÏÍÄÃî·Ï¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÌ£¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®Ãæ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¾Ð´é¤ËÈáÁÔ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡ÈÅ¥¡É¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤Çí¤½Ð¤·¤Î¥×¥í°Õ¼±¤À¡£ÂÎÅö¤¿¤ê¤òÁª¤Ù¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤Ç¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ø¤ÎÀÕÇ¤´¶¤¬Âç¤¤¤¡£²ÃÆþ¤Ï2024Ç¯4·î¡£·ëÀ®5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¿·»²¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£Zepp Shinjuku¤Ï¡Ö¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¾ì½ê¤Ç¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬Î©¤Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¿·Á¯¤¹¤®¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌÂ¤¤¤è¤êÀè¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼é¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬5Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡£²ÃÆþÁ°¤Î4Ç¯´Ö¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î´ë²è¤òÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¤ä¤ê¤¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Ç¯·î¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò¡È½Ë¤¦Â¦¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡ÈÇØÉé¤¦Â¦¡É¤Ë²ó¤ë¤È·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Ï¸ò¾ÄºàÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÃî¤â¿©¤Ù¤ë¡£Å¥¿å¤â¤¹¤¹¤ë¡£¿ô»ú¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤òÌä¤¦¤È¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤âÃ¼Åª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö5¿ÍÁ´°÷¤ÎÀ¼¼Á¤¬Á´¤¯°ã¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¹¥¤¤Î¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¡×¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¸ÄÀ¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÆ°°÷1000¿Í¡£¤¿¤À¡¢¿ô»ú¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¿ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢.BPM¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬»ý¤ÄÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£º£²ó¤ÎZepp¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¤ÊÀ¤³¦¡×¤ò¹¤²¤ëÆü¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ò¥ï¥ó¥À¡¼¤ÊÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Ãî¤ò³ú¤ß¡¢°Û¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁà¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¯Éñ¤¦¡£¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢ÆüÆîÀéÊæ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¯¸«¤»¤ë¡£