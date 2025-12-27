¥Ø¥¦¥àÈ÷°ì¿¿¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥É¥êー¥à¥Áー¥àÁª½Ð¡ª ¥Áー¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥
¡¡¥×¥ë¥¹¥êー¥¬¡Ê¥Ýー¥é¥ó¥É1Éô¡Ë¤Î¥Ø¥¦¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ù¥í¤ÎÈ÷°ì¿¿¤¬¥êー¥°Âè12Àá¤Î¥É¥êー¥à¥Áー¥à¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é1Éô¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥Ø¥¦¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿È÷¡£Åö½é¤Ï5¥õ·î´Ö¤Î·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤¹¤°¤Ë¿®Íê¤òÄÏ¤ß¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡12Àá¤Î¥ª¥ë¥·¥å¥Æ¥£¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿È÷¤Ï¡¢65%¤Î¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥ÖÀ®¸ùÎ¨¤òµÏ¿¡£¥Áー¥à¤Ï2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤·¤¿¸å¤Ë3¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ìÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì¥Áー¥àÁê¼ê¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È÷¤ÏÂè1Àá¤Ç¤â¥É¥êー¥à¥Áー¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡£Ç¯Æâ¥é¥¹¥È¤Î¥êー¥°Àï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£