¡¡Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÀ¾ÏÆ°½¹á¡Ê36¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤â½µ2¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Ë¿ÈÂÎ¤È¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖWhat¡¡kind¡¡of¡¡me¡¡will¡¡tomorrow¡¡bring?¡×¡ÊÌÀÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê?¡Ë¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤¨¡¢¤Æ¤æ¤«¤á¤Á¤ã¥¿¥°¤Ç¤Æ¤ë¤ä¡¼¤óww¡×¤È¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥Ä¤«¤é¥¿¥°¤¬½Ð¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂÎ´´¤¨¤°¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¸«½¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£