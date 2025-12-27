ベルギー1部リーグ

海外サッカー、ベルギー1部シント＝トロイデンに所属する20歳の日本人ストライカーが躍動している。26日に行われたリーグ第20節スタンダール・リエージュ戦で2ゴールを奪い、2-1の逆転勝利に貢献。得点ランクトップに並ぶ活躍で、日本ファンを驚かせた。

得点嗅覚が冴えわたった。前半20分に先制を許した一戦で、FW後藤啓介が魅せた。0-1の前半35分、味方が頭でつないだボールをワンタッチで同点弾を奪う。さらに後半18分にも、クロスを右足で合わせて逆転ゴール。場内は熱狂に包まれた。

今季通算8ゴールで、ベルギーリーグの得点ランクトップタイに浮上。止まらぬ勢いに、ネット上では驚きや期待の声で溢れた。

「後藤くんまた点取ってる」

「現時点でとはいえトップタイは凄い！」

「W杯メンバーになんとか選ばれてほしい！」

「ワールドカップメンバー入り本当にあるよ！」

「得点ランキングトップだって!!」

「後藤くんやばすぎ」

「後藤完全に覚醒したな」

後藤は191cmの長身ストライカーで、J1ジュビロ磐田から期限付き移籍でシント＝トロイデンに今夏加入。11月のキリンチャレンジカップで日本代表に初選出され、ガーナ戦（14日）で途中出場し、A代表デビューを果たした。



