°æ¾å¾°Ìï¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡ª¡©¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÃí°Õ¡ÄºÇ½é¤«¤é´¬¤Ä¾¤·¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤âÊò¤ì¤¿É½¾ð
¡¡¡þTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤¬27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¾°Ìï¤Ï¡¢WBCÆ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡¤·¤«¤·»î¹çÁ°¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¾°Ìï¤Î¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¡£¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯Ãæ¤Ë¡¢º¸¼ê¤Î¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î´¬¤Êý¤ÇÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë·È¤ï¤ëÃËÀ¤«¤é¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò3ËÜ¡¢¥¬¡¼¥¼¡¢¥Æ¡¼¥×¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¾°Ìï¤ÎÉã¡¦¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡©¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¤¬ÄÌ¤é¤º¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¾°Ìï¤ÈÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤âÊò¤ì¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏºÇ½é¤«¤é´¬¤Ä¾¤¹Î®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£