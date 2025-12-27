BOSE¡¢¿·¤¿¤Ê¡È°¦¼Ö¡É¤ò¾Ò²ð¡Ö2025Ç¯¤Ë¾è¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å´°àú¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡37Ç¯Á°¤Î¡È¥¤¥¿¥ê¥¢Ì¾¼Ö¡É¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤ÎBOSE¡Ê56¡Ë¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤Ê¡È°¦¼Ö¡É¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÀÄ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡ªBOSE¡¢¿·¤¿¤Ê¡È°¦¼Ö¡É¤ÎÁ´ËÆ
¡¡BOSE¤Ïº£Ç¯9·î¤Ë¡Ö°¦¼Ö¤Î¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥¦¡¼¥Î¥¿¡¼¥Ü¤ò¼êÊü¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤ë¸ÄÂÎ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤·¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ïº¬À¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾è¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤ºÇ¹â¤Î¼Ö¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§ÈóDM¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö6Ç¯´Ö½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥¦¡¼¥Î¥¿¡¼¥Ü¤ò¿·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ËÂ÷¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¿·¤·¤¤¼Ö¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿·¤¿¤Ê°¦¼Ö¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥»¥¤¥Á¥§¥ó¥È¤È¤¤¤¦2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ëºî¤é¤ì¤¿¾®·¿¼Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥¿¥Õ¥é¥Þ¥Ë¥¢¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¼Ö¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¼Ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¾è¤ë¿Í¡Ë¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ñ¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤ËÀµµ¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¼Ö¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥º¤ÏÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥Èµì¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿1100cc¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç¡¢º¸¥Ï¥ó¥É¥ë5Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£ÅÉÁõ¤¬Çí¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Î¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÎô²½¤Ê¤É¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤±¤É¡¢Áö¤ê¤ÏºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤È¤âÈï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤«¤È¸À¤Ã¤Æ°ÌÜÎ©¤Á¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢2025Ç¯¤Ë¾è¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å´°àú¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È´î¤ó¤À¡£
