Æî¤ß¤æ¤«¡¢Åù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¡õÅù¿ÈÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎÇä¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¤¢¤ê¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦O2¤ÎÆî¤ß¤æ¤«¤ÎÅù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¤ÈÅù¿ÈÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼Z¡×¡Êhttps://bombidol.official.ec/¡Ë¤Ç2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎÇä¤ò¼Â»ÜÃæ¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÉü¹ïÈÎÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢Æî¤ß¤æ¤«¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤¬Î¾ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌÌ¤È¸å¤í»Ñ¤ÎÎ¾Êý¤Î³¨ÊÁ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ºÇ¹âµé¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤È©¿¨¤ê¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç°ì½ï¤ËÅº¤¤¿²¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤¶ËíÅª¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï¿åÃå¤Î°áÁõ°ã¤¤¤Ç3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅù¿ÈÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Î¾ÌÌ¤ËËÅÄ¤Î¿åÃå»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤â¸å¤í»Ñ¤«¤é¤âÎ¾Êý¤Î³¨ÊÁ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£PET»æ¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÈÆ±¤¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¡¢±øÂ»¤Ë¶¯¤¯¡¢ÂÑ¿åÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¤¢¤»¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¿åÇ¨¤ìOKÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¿åÃå¤Î°áÁõ°ã¤¤¤Ç3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¾ðÊó
Æî¤ß¤æ¤«Åù¿ÈÂçÊú¤Ëí¥«¥Ð¡¼¡ÊA¡¦B¡¦C 3¼ïÎà¡Ë
Äê²Á¡§³Æ1Ëü4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¤¿¤ÆÌó160¥»¥ó¥Á¡ß¤è¤³50¥»¥ó¥Á
Æî¤ß¤æ¤«Åù¿ÈÂç¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊA¡¦B¡¦C3¼ïÎà¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¤¿¤ÆÌó180cm¡ß¤è¤³47cm
²Á³Ê¡§³Æ1Ëü4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¡Ø¥Ü¥à¥¢¥¤¥É¥ë¹©Ë¼Z¡Ùhttps://bombidol.official.ec/
¡ãPROFILE¡ä
Æî¤ß¤æ¤«¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤ß¤æ¤«¡Ë¡Ä2005Ç¯10·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹164.5cm¡£B90¡¦W59¡¦H92¡£·ì±Õ·¿O·¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØO2¡Ù¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£º£Ç¯¡¢¥´¥ë¥Õ»¨»ï¡Ø¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£YouTubeÈÖÁÈ¡Ø¥´¥ë¥Õ¿ä¤·¾¡¡¡½é¿´¼Ô100ÀÚ¤ê·×²è¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@O2_miyuka¡Ë¡¢Instagram¡Êo2_miyuka¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
