¡¡ÅçÂÞ´²»Ò¤È¤¤¤¨¤Ð1990Ç¯Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSPEED¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£º£°æ³¨Íý»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¶á±Æ¤¬12·î26Æü¡¢ÅçÂÞ¤ÎInstagram¤Ê¤É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÅçÂÞ¡£¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦µÈ²¬»í¿¥¤ÎÆ±´ü¤Ç¿ÆÍ§¤ÎËÌÂ¼¤µ¤¯¤éÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£26Æü¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀëÅÁ¤â¤«¤Í¤Æ¡Ø¤ä¤ê¤¹¤®ÅÔ»ÔÅÁÀâ2025Åß¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÅçÂÞ¤Ï¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê¥í¥ó¥°¤Î¹õÈ±¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Âç¿Í¤Ó¤¿Áõ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿§µ¤Áý¤¹ÍÅ±ð¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÅçÂÞ´²»Ò¤µ¤ó ¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SPEED»þÂå¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤âº£¤ä41ºÐ¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÅçÂÞ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâµé¤À¡£1996Ç¯8·î¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØBody ¡õ Soul¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Èà½÷¤ÏÅö»þ12ºÐ¡£·ëÀ®Åö»þ11ºÐ¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎSPEED¤Î³èÌö¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØBody ¡õ Soul¡Ù¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯DJ¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1998Ç¯¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ15ºÐ¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î4Âç¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRISE¡Ù¤â»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤ÎCD¥»¡¼¥ë¥¹µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÀáÌÜ¤´¤È¤Ë¡È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡É¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊSPEED¤Ï2000Ç¯¤Ë²ò»¶¡£¤½¤Î¸å2ÅÙ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎºÆ·ëÀ®¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¥¼¥í¤ËÅù¤·¤¤¡£
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÅçÂÞ¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤«¤é¡Èhiro¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£¤â¤½¤Î¹â¤¤²»°è¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤ÉÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¡¦Áá²µ½÷Í§µ®¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢2023Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥º§Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤Ç¤ÎÏª½Ð¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤Þ¤¿½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»!¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Çµ×¡¹¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤ÆÍèÇ¯¤â¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß41ºÐ¤ÎÅçÂÞ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï30Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢ºÆ»ÏÆ°¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÅçÂÞ¤Ï¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£