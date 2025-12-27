女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王座を保持するビクトリア弓月（２０）が、Ｖ３戦（来年１月３日、大田区総合体育館）で迎え撃つ越野ＳＹＯＫＯ．を挑発した。

王座戦を控えた２７日の東京・後楽園ホール大会では１Ｄａｙタッグトーナメントが開催され、弓月は田中きずなとのタッグで出場。１回戦では林下詩美、越野組と対戦した。

前哨戦ともなったこの試合で、弓月は越野と一進一退の攻防を展開。バチバチと火花を散らし、残り時間が３分を切っても両者の勢いは衰えず。弓月がドロップキックで越野を吹き飛ばし、きずなと好連係も披露。だが、詩美のアシストを得た越野からバックドロップをくらい、ピンチに陥る場面もあった。

それでも王者が流れを引き寄せ、残り１０秒のアナウンスが鳴る中で変型ブルースターズサンダーを決めたが、そこで試合終了のゴング。１０分時間切れ引き分けとなり、両タッグが失格となった。

試合後、弓月は「まだまだ物足りない。私は自分の現状を打破して新たな自分を出して、ようやくこのベルトを手にしたと思ってます。だからこそ、もっともっと越野には殻を破って、このベルトを取りに来てほしい。まだまだ燃えられる気がするし、熱い越野を私は見たいので。１月３日バチバチ激しい、白らしい戦いをしましょう」と呼びかけた。