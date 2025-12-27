「今月、出費ヤバい！」→【ワークマン】なら1,500円で「優秀トップス」買えます！

物価高の今、洋服を買い足したくても、できるだけ出費は抑えたいところ。大人の上品な着こなしになじむトップスを、手に取りやすい価格で探すなら【ワークマン】が頼りになるかも。今回紹介するトップスは、きれいめコーデにも取り入れやすい素材感で、オンオフどちらにも使えそうな着まわしやすさも魅力です。

きれい見えするVネックトップス

【ワークマン】「レディースサーバーリブオーバーVプルオーバー」\1,500（税込）

深すぎないVネックが顔まわりをすっきり見せてくれそうな、上品な1枚。リブ編みの生地が縦ラインをさりげなく強調し、細見えが狙えるのも嬉しいポイントです。コーヒーや醤油など水溶性の汚れに対しての防汚性を備えているのは、ワークマンならでは。

1枚で華やぐやわらかい雰囲気の冬トップス

【ワークマン】「レディースシャギーニットプルオーバー」\1,500（税込）

ふわっとしたシャギー素材が冬らしく、1枚で優しい雰囲気をまとえそうなトップス。着るだけで華やかさを出せて、地味見えしがちな冬コーデを一気にセンス良く格上げできそうです。洗濯機洗いできるのも嬉しいポイント。寒さが厳しい日は、タートルネックシャツなどをインナーに使ったレイヤードコーデも楽しんでみて。

