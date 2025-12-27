プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 矢吹正道（ＫＯ １２回１分５９秒）フェリックス・アルバラード（２７日・愛知県国際展示場）

王者・矢吹正道（緑）が初防衛に成功した。１度もＫＯ負けがなかった同級１位の挑戦者で元ＩＢＦ世界ライトフライ級王者・フェリックス・アルバラード（ニカラグア）に１２回ＫＯ勝ち。終始打撃戦を展開し、１１、１２回にダウンをゲット。挑戦者が２度目のダウンから立ち上がったところをレフェリーが試合を止めた。矢吹はこれで世界戦３戦連続ＫＯ勝ちとなった。

◆矢吹正道（やぶき・まさみち）１９９２年７月９日、三重・鈴鹿市生まれ。３３歳。中学３年から本格的にボクシングを始め、四日市四郷高時代にインターハイ出場。１６年３月、薬師寺ジムからプロデビュー。緑ジム移籍後の２０年７月、日本ライトフライ級王座獲得。２１年９月、ＷＢＣ世界同級王座奪取。２２年３月、陥落。２４年１０月、ＩＢＦ世界同級王座奪取。今年３月、ＩＢＦ世界フライ級王座奪取。身長１６６センチ、右ボクサーファイター。本名は佐藤正道。リングネームはボクシング漫画「あしたのジョー」の矢吹丈から。妻と１男１女。弟はプロボクサーの力石政法（大橋）。