『コナン』新作アニメ3本制作決定 10年ぶり2時間SP「30号殺人事件」＆鳥人間コンテスト＆Jリーグとコラボエピソード
テレビアニメ『名探偵コナン』の特別な新作エピソード3本が制作されることが発表された。10年ぶりとなる2時間スペシャル作品「30号殺人事件」、滋賀県の琵琶湖を舞台にした「鳥人間コンテスト」とコラボしたエピソード、サッカー「Jリーグ」とコラボしたエピソードとなり、放送日時は後日発表される。
【動画】工藤新一＆蘭のデート！公開された『コナン』新作アニメ映像
「30号殺人事件」は、2016年の「エピソード“ONE” 小さくなった名探偵」以来、10年ぶりの2時間スペシャルとなる完全オリジナルストーリー。脚本を手掛けるのは、劇場版『隻眼の残像』や『黒鉄の魚影』などを担当した櫻井武晴となる。
「鳥人間コンテスト」のコラボエピソードは、滋賀県の琵琶湖で行われている人力飛行機の飛距離を競う夏の風物詩「鳥人間コンテスト」の会場を舞台に、コナンが事件に巻き込まれる物語が展開。脚本は劇場版『100万ドルの五稜星』や『ハロウィンの花嫁』などを担当した大倉崇裕が務める。
2023年放送の「Jリーグ決戦の舞台裏」以来、３年ぶりのJリーグコラボエピソードは、『コナン』好きでサッカー好きで知られる影山優佳も出演。物語の詳細は後日発表される。
これらの情報は、本日27日に公式YouTubeにて生配信された「アニメ名探偵コナン 30 周年の情報解禁(ヘッドライン) 〜2026年が楽しみすぎてバーローSP〜」で発表されたもの。片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅといったコナン好きメンバーが集結し、アニメ30周年を彩るスペシャル企画のラインナップを一挙に解禁した。
そのほかの新情報は、2026年1月10日放送回からの新エンディングアーティストが倉木麻衣に決定。2000年のエンディングテーマ「Secret of my heart」から始まった倉木麻衣とコナンが再びタッグ。2017年には「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数」でギネス世界記録にも認定される快挙を達成し、その後もテーマソングを歌い続け、今回の新曲「TOWA 〜永久に風に乗る〜」にてシリーズ28曲目となる。
【動画】工藤新一＆蘭のデート！公開された『コナン』新作アニメ映像
「30号殺人事件」は、2016年の「エピソード“ONE” 小さくなった名探偵」以来、10年ぶりの2時間スペシャルとなる完全オリジナルストーリー。脚本を手掛けるのは、劇場版『隻眼の残像』や『黒鉄の魚影』などを担当した櫻井武晴となる。
2023年放送の「Jリーグ決戦の舞台裏」以来、３年ぶりのJリーグコラボエピソードは、『コナン』好きでサッカー好きで知られる影山優佳も出演。物語の詳細は後日発表される。
これらの情報は、本日27日に公式YouTubeにて生配信された「アニメ名探偵コナン 30 周年の情報解禁(ヘッドライン) 〜2026年が楽しみすぎてバーローSP〜」で発表されたもの。片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅといったコナン好きメンバーが集結し、アニメ30周年を彩るスペシャル企画のラインナップを一挙に解禁した。
そのほかの新情報は、2026年1月10日放送回からの新エンディングアーティストが倉木麻衣に決定。2000年のエンディングテーマ「Secret of my heart」から始まった倉木麻衣とコナンが再びタッグ。2017年には「同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数」でギネス世界記録にも認定される快挙を達成し、その後もテーマソングを歌い続け、今回の新曲「TOWA 〜永久に風に乗る〜」にてシリーズ28曲目となる。