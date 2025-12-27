¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤ÇÌÜ¤¬¤·¤ß¤ë¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¡ÈÆÇÌ¸¤Þ¤ß¤ì¡É·èÄêÅª½Ö´Ö¤Î´éÌÌ¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡Îò»ËÅª¤Ê°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤¿¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡¢¡ÈÌÜ¤¬¤·¤ß¤ë¡É»×¤¤½Ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÆÇÌ¸¤ò¥â¥í¤Ë¤¯¤é¤Ã¤¿·èÄêÅª½Ö´Ö¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸«¤¿¤À¤±¤ÇÌÜ¤¬¤·¤ß¤ë¡ÈÆÇÌ¸¡ÉÈïÃÆ¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö
¡¡À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡ÖWWE¡×¤¬18Æü¡¢¡Ö2025Ç¯¤ÎºÇ¤â¡ÈÈó¾ð¤Ê¡É¥·¡¼¥ó ¥È¥Ã¥×10¡×¤ò¸ø¼°YouTube¤Ë¸ø³«¡£º£Ç¯¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê½Ö´Ö¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿WWE¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÂè4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤ÎÀèÇÚ¥¢¥¹¥«¤«¤é¡ÈÆÇÌ¸¡É¤ò¼õ¤±¤¿¾×·âÅª¥·¡¼¥ó¤¬Æ°²è¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡È¥À¥á¡¼¥¸CTRL¡É¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¤¥è¤È¥¢¥¹¥«¡£º£Ç¯¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥¢¥¹¥«¤Ï¡¢¥¤¥è¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÈÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈÄ¶´¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤¦1¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤ÎÃçºÛ¤âµõ¤·¤¯¡¢ÆüËÜ»þ´Ö9·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖRAW¡×¤Ë¤Æ¥¤¥è¤Ï¥¢¥¹¥«¤ÎÆÇÌ¸¤òÈïÃÆ¡£¤³¤³¤«¤éÂÐÎ©¤Ï·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥èËÜ¿Í¤â¤³¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤ËÈ¿±þ¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÜ¤¬¤·¤ß¤ë¡×¤È°úÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥¹¥«¤Î°¦¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥è¤È¥¢¥¹¥«¤é¤ÎÂÐÎ©¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Ë¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤Î¡ÈRHIYO¡ÉÁÈ¤È¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¤Î¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤Î½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£2026Ç¯¤â½÷»ÒÀïÀþ¤ÏÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved