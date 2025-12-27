犬が『飼い主に言いたいこと』5選

「この子とお喋りできたらなぁ…」わんこと暮らす方ならば、一度はそう思ったことがあるのではないでしょうか。実は言葉にできないだけで、犬はあなたにたくさんのことを伝えています。

ここからは犬が飼い主さんに言いたいことと、それらを伝えるために犬たちが出しているサインについてお話します。

1.「大好き！」

犬が飼い主さんに言いたいこととしてまず挙げられるのは「大好き」でしょう。一目でわかるほど大げさな愛情表現をしてくれる犬がいる一方で、伝えることが苦手な犬もいます。

『わたしのこと好きなのかな…』そう心配になる方もいるかもしれませんが大丈夫です、愛犬の小さなサインに気が付いていないだけでしょう。

ペロペロと口元を舐める、そばで見つめてくる、お尻を預けてくる…これらは大好きな信頼できる人に見せる行動です。名前を呼んだ愛犬が振り向いてくれただけでも愛されている証です。犬は誰よりもあなたのことが大好きです。自信をもってくださいね。

2.「撫でてください」

犬は甘えたいときに「撫でてください」「かまってください」と伝えます。テレビやスマホに夢中な飼い主さんに、自分の存在をアピールするかのような行動をとることがあります。

鼻先をグイグイと押し付けてきたり、前足でチョンチョンとつついてみたり…これらは「こっちを見て！」という愛犬からのサインです。そんなときは優しく話しかけ撫でてあげましょう。愛犬の気持ちを満たしてあげることが最優先です。

3.「お腹すいたなぁ」

1日の中で大体同じ時間になるとそわそわしたり、反対にあなたをジッと見つめてくることはありませんか？これは「そろそろご飯の時間じゃない？」と訴える愛犬からのサインです。

ご飯のほかにも、散歩に行きたい、遊んでほしい、など何かしらの要求を訴えています。犬に時間の感覚はありませんが、日々のルーティンに基づいてこういった行動をとるのです。毎回応えていると要求吠えへとエスカレートする可能性もありますので、時間は柔軟性を持たせたほうが良いでしょう。

4.「具合が悪い…」

愛犬がぐったりと横になっていたり、動くのを億劫そうにしていたら体調不良を訴えているサインかもしれません。元気・食欲がない、嘔吐や下痢などほかの症状は出ていませんか？

少しでも異変を感じたら病院へ連れて行ってあげましょう。違和感や痛みなどに気づいてあげられるよう、日ごろから普段の様子を観察していると良いですね。

5.「人間じゃないのに…」

『犬は家族の一員』という認識が広く浸透している現代、飼い主さんとの関係性は非常に密になっています。もちろん喜ばしいことですが、愛犬を人間扱いしてしまう飼い主さんもいるようです。

例えば、お留守番時の粗相を帰宅後に長々と叱る…これは無意味な行動。犬には現行犯で叱らなければ意味がありません。叱っている最中に、愛犬があくびをしたり体を掻く仕草を見たことはありませんか？これは『カーミングシグナル』という犬のストレスサインです。

犬はあくまで犬、ということを再認識し、犬という動物の生態を理解してあげる必要があります。もちろん愛犬は大切な家族ですが、犬としての尊厳を守ってあげましょう。それができるのは飼い主さんだけです。

愛犬からの気持ちを読み取るポイント

では、愛犬からの気持ちを読み取るポイントは何でしょうか？それは『全身のボディランゲージ』です。

目と耳 尻尾 体の姿勢

犬は楽しいと目はキラキラと輝き耳は前を向き、尻尾は高く上がり大きく揺れています。ルンルンと聞こえてきそうなほど軽快な足取りで歩いているでしょう。

反対に不安や緊張を感じていると、おびえたような上目遣いに耳は後ろ向きに倒れ、尻尾も耳と同じように下がっているでしょう。自分を小さく見せようと体は縮こまっています。

これは正反対のわかりやすい例ですが、いずれにしても愛犬の体全身を見て総合的に判断する必要があります。前後のシチュエーションと照らし合わせることも大切でしょう。

さらに、前述した犬がストレスを感じたときに見せる『カーミングシグナル』は一見分かりにくいもの。知識として蓄えておくことをおすすめします。

まとめ

会話というコミュニケーションはとれませんが、犬は多くのことをあなたに伝えています。

愛犬からのメッセージに気が付いてあげられるよう、ご紹介したポイントを参考に犬という生き物の理解を深めましょう。

愛犬からの気持ちを受け取り、応えてあげることで信頼関係は強固なものになるはずですよ。